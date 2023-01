Procureurs: le candidat du Nouveau-Mexique est un danger pour la communauté

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Les procureurs affirment qu’un candidat raté du GOP accusé d’avoir orchestré une série de fusillades au volant au domicile d’élus démocrates dans la plus grande ville du Nouveau-Mexique est un danger pour la communauté et devrait être détenu en attendant son procès.

Ils ont déposé une requête mercredi, demandant que Solomon Peña soit détenu sans caution. Il est apparu par vidéo enchaîné pour une première comparution devant le tribunal alors qu’un juge a expliqué qu’il resterait en détention en attendant une audience de détention prévue le mois prochain.

L’avocate de la défense, Roberta Yurcic, a déclaré qu’elle demanderait que des conditions soient fixées pour que son client puisse être libéré au fur et à mesure que son affaire progresse devant le tribunal de district de l’État. Mais les procureurs ont fait valoir dans la requête qu’aucune condition ne garantirait la sécurité de la communauté.

“Les actions de l’accusé montrent jusqu’où il est prêt à aller lorsqu’il n’est pas satisfait de la réalité”, indique la requête. « Il a organisé plusieurs fusillades de plusieurs maisons et il a personnellement participé à au moins une des fusillades. Il n’y a aucune raison de croire qu’une personne si peu disposée à accepter la réalité accordera le moindre crédit aux conditions de libération ordonnées par le tribunal.

Peña est accusé de plusieurs chefs d’accusation résultant de fusillades qui ont commencé début décembre et se sont poursuivies en janvier. Les accusations comprennent le tir dans une maison, les coups et blessures aggravés avec une arme mortelle, le complot et le fait d’être un criminel en possession d’une arme à feu.

Les autorités ont identifié le criminel de 39 ans comme le principal suspect en utilisant une combinaison d’enregistrements de téléphone portable et de véhicule, des douilles de balles collectées près des domiciles des fonctionnaires et des informations d’un témoin confidentiel.

Peña avait posté sur les réseaux sociaux après les élections de novembre qu’elles étaient “truquées” et qu’il ne céderait pas malgré la perte de sa candidature à la maison d’État dans un district détenu par les démocrates depuis des années.

Selon une plainte pénale, le nouveau venu politique aurait payé quatre hommes pour tirer sur les maisons des responsables démocrates, dont une maison où dormait une fillette de 10 ans.

Le cas de Peña, qui avait publié des photos de lui-même en ligne avec du matériel de campagne de Donald Trump, est l’un des dizaines aux États-Unis où des personnes ont menacé, et dans certains cas tenté de commettre, des actes de violence contre des membres du Congrès, des membres du conseil scolaire et des autres fonctionnaires électoraux.

Un “roi MAGA” autoproclamé, Peña a exprimé son mécontentement face à l’élection et à la certification des résultats dans un SMS envoyé à l’un de ses complices présumés en novembre.

D’autres messages comprenaient les adresses des responsables ciblés.

Une équipe du SWAT a arrêté Peña lundi.

Peña a passé neuf ans derrière les barreaux après son arrestation en avril 2007 pour avoir volé des appareils électroniques et d’autres biens dans des magasins de détail dans le cadre de ce que les autorités ont décrit comme une équipe de cambrioleurs. Il a été libéré de prison en mars 2016 et son droit de vote a été rétabli après avoir terminé cinq ans de probation en avril 2021, ont déclaré des responsables des services correctionnels.

Peña s’est présenté sans succès en novembre contre le représentant de l’État sortant Miguel P. Garcia, le démocrate de longue date représentant le district 14 de la maison dans la vallée du Sud. Peña a obtenu 26% des voix.

Le 15 novembre, il a publié une image de lui-même dans un sweat à capuche «Make America Great Again», disant «Trump vient d’annoncer pour 2024. Je suis avec lui. Je n’ai jamais concédé ma course en HD 14. Je recherche maintenant mes options.

Personne n’a été blessé dans la fusillade en voiture, et les dirigeants élus des deux côtés de l’allée ont condamné une telle violence, affirmant qu’elle n’a pas sa place dans le processus politique.

La police a déclaré que Peña s’était déjà présenté sans y être invité au domicile de deux élus avec ce qu’il prétendait être des documents prouvant qu’il avait gagné sa course. Il n’y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée, ou d’irrégularité impliquant suffisamment de votes pour changer un résultat, au Nouveau-Mexique en 2020 ou 2022.

La plainte pénale indique que Peña a embauché un père et son fils ayant leurs propres antécédents criminels ainsi que deux frères que les autorités n’ont pas encore identifiés. La police d’Albuquerque a déclaré qu’elle s’attendait à procéder à d’autres arrestations.

Selon la plainte, un témoin a déclaré aux enquêteurs que l’un des hommes avait dit aux tireurs de viser au-dessus des fenêtres des maisons pour éviter de toucher quiconque à l’intérieur.

Le témoin a déclaré que Peña voulait qu’ils tirent plus bas et que son insistance pour que les hommes soient plus agressifs mettait les autres participants mal à l’aise.

Peña est accusé d’avoir participé à la dernière fusillade, celle qui visait le domicile de la sénatrice d’État Linda Lopez. Le témoin a déclaré que l’arme de Peña s’était coincée et n’avait pas tiré correctement, mais l’un des autres hommes avait tiré plusieurs coups d’un pistolet Glock dans la maison, où dormait la fille de Lopez.

Susan Montoya Bryan, Associated Press