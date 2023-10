Procureurs de Géorgie : la stratégie électorale de Trump était un conseil politique – et non juridique

« [T]La préoccupation principale était de créer une stratégie politique destinée à être utilisée par le Congrès, et non par le pouvoir judiciaire », a soutenu Willis. « En particulier, le courriel de janvier part du principe que le système judiciaire n’a pas permis à la campagne Trump d’atteindre ses objectifs. Le mémo renonce explicitement à toute procédure judiciaire visant à poursuivre une stratégie politique au Congrès.»

Cet argument constitue une décision cruciale pour le juge Scott McAfee, avec des répercussions potentielles pour Trump et d’autres avocats comme Rudy Giuliani et John Eastman qui ont travaillé en étroite collaboration avec l’ancien président pour saper les résultats des élections de 2020. Chesebro affirme que les notes devraient être exclues de son prochain procès – prévu pour le 23 octobre – car il s’agissait d’un travail privilégié pour le compte de son client, la campagne Trump.

L’argument de Willis est étroitement lié aux décisions d’un juge fédéral de Californie, qui a conclu que de nombreux courriels d’Eastman au lendemain des élections de 2020 n’étaient pas soumis au secret professionnel de l’avocat en raison de leur caractère politique – ou parce qu’ils étaient partagés avec des personnes non autorisées. -avocats et ont perdu leur confidentialité. Ce juge, le juge de district américain David Carter, a également estimé que certains des courriels d’Eastman seraient divulgués au comité restreint de la Chambre le 6 janvier parce qu’ils constituaient la preuve d’une probable conspiration entre Eastman et Trump. Eastman fait partie des accusés inculpés aux côtés de Trump et Chesebro en Géorgie.

La série de notes de Chesebro a commencé en novembre 2020, avec une exhortation à ce que la campagne Trump convoque des listes d’électeurs présidentiels dans plusieurs États charnières dans lesquels Biden a vaincu Trump, affirmant qu’ils constitueraient un filet de sécurité si Trump devait l’emporter dans les combats juridiques en cours.

Mais les notes de Chesebro ont pris un tournant début décembre lorsqu’il a noté que Trump pourrait utiliser la stratégie des électeurs pour l’emporter lors des élections de 2020, même si ses poursuites échouaient – ​​en utilisant les électeurs soutenus par Trump pour perturber les débats du Congrès le 6 janvier 2021. jour où les votes valides du Collège électoral devaient être comptés par la loi fédérale.

L’argument de Willis semble être en certaine tension avec l’approche adoptée par les procureurs fédéraux dans les affaires liées à l’émeute du Capitole le 6 janvier. Dans ces affaires, en avançant des accusations d’entrave à la justice contre certains émeutiers présumés, les procureurs ont fait valoir que le Congrès La réunion pour comptabiliser les votes électoraux s’apparentait à une procédure judiciaire.

De nombreux avocats de la défense ont contesté cette conclusion, mais les juges fédéraux se sont généralement rangés du côté des procureurs sur ce point.

Willis, cependant, a d’autres arguments pour invalider les revendications de privilège de Chesebro. Elle note qu’il a diffusé ses mémos à des personnalités très éloignées de l’équipe juridique de la campagne Trump, ce qui renonce effectivement au privilège. Et depuis, ils ont tous été rendus publics, a-t-elle noté. De plus, Chesebro n’a pas montré de preuve de sa relation avocat-client avec la campagne Trump ou avec Trump lui-même, ce qui jette un doute supplémentaire sur le caractère privilégié de ces contacts.

Enfin, Willis a soutenu que toutes les notes de service pourraient être divulguées en vertu de l’exception de « fraude criminelle » au secret professionnel de l’avocat. Un grand jury, a-t-elle noté, a inculpé Chesebro sur la base de preuves liées aux mémos, concluant qu’Eastman avait rejoint le prétendu complot de racket sur la base en partie des conseils qu’il donnait à l’équipe Trump.