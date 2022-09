Procureur: un allié de Trump a organisé une rencontre avec un agent du scrutin

ATLANTA (AP) – Après les élections de 2020, un agent de vote géorgien qui a été faussement accusé de fraude électorale par l’ancien président Donald Trump a fait l’objet de pressions et a été menacé d’emprisonnement lors d’une réunion organisée avec l’aide d’un allié de la campagne Trump, a déclaré un procureur. dans un dépôt au tribunal vendredi.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, enquête pour savoir si Trump et d’autres ont illégalement tenté d’influencer les élections de 2020 en Géorgie. Dans le cadre de l’enquête, Willis a déposé vendredi des documents judiciaires demandant le témoignage de Willie Lewis Floyd, directeur de Black Voices for Trump, un groupe visant à accroître le soutien de l’ancien président parmi les électeurs noirs.

En décembre 2021, Floyd a été invité à organiser une réunion pour discuter d’un “accord d’immunité” avec Ruby Freeman, une travailleuse électorale du comté de Fulton que Trump et ses alliés ont faussement accusé d’avoir tiré des bulletins de vote frauduleux d’une valise, selon Willis.

Willis a déclaré que Floyd s’était arrangé pour que Trevian Kutti – que Willis a décrit comme un «prétendu publiciste» basé à Chicago – rencontre Freeman. Le procureur a déjà demandé le témoignage de Kutti.

Kutti a déclaré à Freeman qu'”une escouade armée” d’officiers fédéraux s’approcherait d’elle et de sa famille dans les 48 heures et que Kutti avait accès à “des personnes très en vue qui peuvent faire bouger des choses particulières afin de vous défendre, vous et votre famille”, selon au dossier judiciaire de Willis.

Le procureur de district a cité des séquences vidéo comme preuve de ces déclarations.

Kutti n’a pas immédiatement répondu à un message électronique sollicitant des commentaires vendredi. Un message sur le compte Instagram de Floyd n’a pas non plus été immédiatement renvoyé.

Freeman et Kutti se sont rencontrés au département de police du comté de Cobb, où Kutti a dit à Freeman que “la liberté et la liberté d’un ou plusieurs membres de votre famille” seraient perturbées si Freeman refusait son aide. Kutti a déclaré que Freeman était “un bout libre pour une fête qui a besoin de ranger”, selon Willis.

La réunion a été capturée en partie par une caméra corporelle, a déclaré Willis.

Kutti a également déclaré qu’elle souhaitait connecter Freeman à Floyd, qu’elle a décrit comme un “gestionnaire de crise progressiste noir, de très haut niveau, doté de pouvoirs faisant autorité pour vous offrir la protection dont vous avez besoin”, a déclaré Willis.

Lors d’un appel téléphonique ultérieur avec Kutti et Floyd, Freeman a été contraint de révéler des informations sous la menace d’emprisonnement, a déclaré Willis.

Freeman et sa fille, Wandrea “Shaye” Moss, ont comparu en juin devant le comité de la Chambre le 6 janvier et ont expliqué aux législateurs comment les mensonges sur la fraude électorale avaient bouleversé leur vie. Moss était également un agent de vote dans le comté de Fulton.

Willis a demandé le témoignage de nombreux témoins ayant des liens avec Trump dans le cadre de son enquête, notamment l’ancien maire de New York Rudy Giuliani et le sénateur américain Lindsey Graham. Giuliani, à qui on a dit qu’il était la cible de l’enquête, a témoigné devant le grand jury spécial le mois dernier. Un juge fédéral a statué jeudi que les protections constitutionnelles n’empêchaient pas Graham de témoigner.

Trump a blâmé la fraude électorale pour sa défaite en 2020 face au démocrate Joe Biden. Des responsables de l’État et des enquêteurs fédéraux, y compris le propre procureur général de Trump, ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée lors du concours de 2020.

La rédactrice d’Associated Press, Meg Kinnard à Columbia, en Caroline du Sud, a contribué à ce rapport.

Sudhin Thanawala, Associated Press