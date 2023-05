Procureur: Trio reconnu coupable de meurtre dans la fusillade mortelle d’un ancien joueur de football de l’Indiana U

INDIANAPOLIS (AP) – Trois personnes ont été condamnées dans la fusillade mortelle d’un ancien joueur de football de l’Université de l’Indiana qui a été abattu lors de troubles à Indianapolis après la mort de George Floyd.

Marcus Anderson, Alijah Jones et Nakeyah Shields ont été reconnus coupables de meurtre et de plusieurs chefs de vol à main armée, a annoncé vendredi le procureur du comté de Marion, Ryan Mears.

L’homme d’affaires Chris Beaty, 38 ans, a été tué par balle le 30 mai 2020 alors qu’il traversait une ruelle près de son immeuble lors de violences qui ont suivi les manifestations contre la mort de Floyd à Minneapolis.

Beaty a joué pour trois équipes gagnantes du championnat d’État au lycée de la cathédrale d’Indianapolis avant de jouer pour l’Université de l’Indiana. Il était connu de certains sous le nom de M. Indianapolis en raison de son soutien indéfectible et de son enthousiasme pour la ville.

« Chris a tragiquement perdu la vie en prenant soin des autres et de sa ville », a déclaré Mears. « Sa mort a été ressentie par de nombreuses personnes à Indianapolis, Bloomington et au-delà. À une époque de troubles et de doutes, son héritage a inspiré de nombreuses personnes à vivre pleinement chaque jour, à veiller sur les autres et à faire ce qu’il faut.

Anderson, Jones et Shields doivent être condamnés le 21 juin. Ils ont été inculpés par deux grands jurys après des mois d’enquêtes sur des événements survenus avant le meurtre de Beaty. Six vols ou tentatives de vol ont été commis avant que Beaty ne soit abattu.

The Associated Press