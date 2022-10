Procureur : Preuves manquantes pour 1 accusé dans le complot du 4 juillet

RICHMOND, Virginie (AP) – Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’ils manquaient de preuves pour prouver que l’un des deux hommes accusés dans un complot de tir de masse du 4 juillet dans la capitale de Virginie prévoyait une telle attaque.

Le bureau du procureur américain pour le district oriental de Virginie a inclus le détail dans sa recommandation d’une peine de six mois pour Rolman Balcarcel-Bavagas, qui a plaidé coupable d’être rentré aux États-Unis après son expulsion, a rapporté WRIC-TV vendredi.

Le 6 juillet, la police de Richmond a annoncé qu’un pourboire avait aidé à contrecarrer une fusillade le jour de l’indépendance et l’arrestation de deux hommes. C’était juste deux jours après une fusillade lors d’un défilé du Jour de l’Indépendance qui a fait sept morts dans l’Illinois. Les agents ont saisi deux fusils d’assaut, une arme de poing et des centaines de cartouches dans la maison où la police a déclaré que les hommes vivaient, mais les procureurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas trouvé d’armes dans la chambre de Balcarcel-Bavagas.

L’ancien chef Gerald Smith a démissionné mardi après des mois d’examen minutieux pour ses commentaires lors de la conférence de presse du 6 juillet. Smith a déclaré que les hommes avaient planifié une fusillade lors d’un feu d’artifice à l’amphithéâtre Dogwood Dell. Mais le Richmond Times-Dispatch a rapporté plus tard que les dossiers montraient que Smith avait été informé par écrit avant sa conférence de presse que le lieu de tout incident potentiel n’était pas connu.

Dans le dossier de jeudi, l’avocate américaine Jessica Aber a écrit que les procureurs avaient examiné les informations recueillies au cours de l’enquête sur le rapport du pronostiqueur et avaient déterminé qu’il n’était pas nécessaire de les prendre en compte dans le cadre de l’évaluation de la peine.

“C’est-à-dire que bien que les forces de l’ordre aient agi légalement et de manière appropriée lors de l’enquête sur le pourboire du 1er juillet, les États-Unis manquent maintenant de preuves pour prouver au-delà d’une prépondérance des preuves que l’accusé prévoyait de tirer sur des gens lors d’un grand événement le 4 juillet. ou commettre d’autres actes de violence », a écrit Aber.

Balcarcel-Bavagas et le co-accusé Julio Alvarado-Dubon, tous deux immigrés guatémaltèques, ont été accusés devant un tribunal d’État de possession d’une arme à feu par un citoyen non américain, mais ces accusations ont été abandonnées après le dépôt d’accusations fédérales. Alvarado-Dubon a été accusé de possession d’une arme à feu par un citoyen non américain. Aucun des deux hommes n’a été inculpé en lien direct avec le complot présumé.

Balcarcel-Bavagas devrait être condamné le 10 novembre. Aber a écrit qu’une peine de six mois empêcherait Balcarcel-Bavagas, qui, selon les procureurs, est entré illégalement aux États-Unis à trois reprises, de réessayer.

The Associated Press