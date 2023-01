Procureur mexicain: l’enquête sur le meurtre de Shanquella Robinson se poursuit, les complices potentiels étant déterminés

Le procureur mexicain enquêtant sur le meurtre de la touriste américaine Shanquella Robinson a demandé aux États-Unis d’aider à déterminer s’il y avait des complices dans le crime – alors que le principal suspect n’a toujours pas été extradé.

Le procureur général de la Basse-Californie du Sud, Daniel de la Rosa Anaya, a fait un rare commentaire public vendredi, déclarant lors d’une conférence de presse qu’il n’y avait “pas d’impunité” dans l’affaire mystérieuse et que son bureau travaillait avec les autorités américaines pour ordonner des entretiens avec toutes les personnes impliquées, WSOC-TV a rapporté .

“Il est important d’obtenir l’ordonnance du tribunal concernant la personne responsable de cela, mais aussi s’il y avait des complices”, a déclaré Anaya.

Fin novembre, Le bureau d’Anaya a annoncé qu’un mandat d’arrêt a été émis contre une citoyenne américaine anonyme qui voyageait avec Robinson, une résidente de Caroline du Nord, lorsqu’elle est décédée en octobre.

“Cette affaire est parfaitement clarifiée, nous avons même une ordonnance du tribunal, il y a un mandat d’arrêt émis pour crime de fémicide au détriment de la victime et contre un auteur présumé, un ami à elle qui est l’agresseur direct”, a déclaré Anaya. à l’époque.

“Nous menons toutes les procédures pertinentes telles que l’alerte Interpol et la demande d’extradition vers les États-Unis d’Amérique”, a ajouté Anaya.

L’identité de la suspecte n’a pas été dévoilée.

Anaya a déclaré que le gouvernement mexicain sera alerté si le suspect entre dans le pays.

Depuis l’annonce du mandat d’Anaya, les autorités des deux pays sont restées muettes sur l’état de l’enquête. Des experts juridiques ont expliqué que l’obtention d’extraditions et d’accusations contre des citoyens américains accusés de crimes au Mexique peut prendre du temps.

“Les gens doivent comprendre que ce ne sera pas un processus rapide”, a déclaré Yolanda Trotman, avocate de la défense pénale de Caroline du Nord et ancienne juge. dit WSOC-TV . “Le processus d’extradition prend un certain temps. Il va falloir faire preuve de patience, je pense, avec les gens qui veulent justice rapidement et la justice peut ne pas ressembler à ce à quoi nous sommes habitués.”

Robinson avait visité la station balnéaire de San José del Cabo fin octobre avec un groupe de six amis qui auraient dit à sa famille qu’elle était morte d’une intoxication alcoolique avant qu’un médecin légiste n’annonce le contraire et que les autorités n’ouvrent une enquête sur le fémicide.

Après la mort de Robinson, une vidéo a circulé sur des médias sociaux montrant une femme attaquant Robinson. WSOC-TV a rapporté que la mère de Robinson a identifié les personnes dans la vidéo comme étant les amis de sa fille.

Au cours des derniers mois, la famille de Robinson a demandé justice et exigé des réponses.

“Tout ce que je veux, c’est la justice”, a déclaré Bernard Robinson, le père de Shanquella. “Je veux juste le Autorités mexicaines , l’ambassade, de faire la bonne chose, de bien faire les choses. Parce qu’ils sont venus là-bas sur votre sol et ont fait ce qu’ils ont fait et sont revenus ici.”

Fox News Digital a contacté le département d’État et le bureau du FBI à Charlotte et n’a pas immédiatement reçu de réponse.