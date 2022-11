Procureur: les officiers de Detroit qui ont tué un homme ne seront pas inculpés

DETROIT (AP) – Les policiers de Detroit qui ont tiré 38 coups sur un homme noir de 20 ans brandissant un couteau ne seront pas inculpés pour sa mort, a déclaré un procureur du comté.

Porter Burks, qui, selon la police, souffrait de schizophrénie, souffrait d’une crise de santé mentale lorsqu’il a été mortellement frappé 19 fois lors d’une confrontation avec des policiers tôt le matin du 2 octobre.

La procureure du comté de Wayne, Kym Worthy, a annoncé mercredi sa décision de ne pas poursuivre les officiers répondants, affirmant qu’ils disposaient d’un minimum de temps pour “éliminer la menace”, a rapporté le Detroit Free Press.

“La police a passé beaucoup de temps à essayer de lui faire lâcher son arme”, a écrit Worthy dans un communiqué. «Il a soudainement couru vers eux avec le couteau et a parcouru la distance qui les séparait en environ trois secondes. Des témoins oculaires de la fusillade ont été interrogés et ont indiqué que la police avait fait tout ce qu’elle pouvait pour désamorcer la situation avant que M. Burks ne charge la police.

Les images de la caméra corporelle montrent les forces de l’ordre implorant Burks de laisser tomber la lame de 3 1/2 pouces (9 centimètres de long) qu’il portait dans une rue faiblement éclairée de Detroit.

«Lâche le couteau pour moi, mec. Viens ici très vite. Vous allez bien », a déclaré un membre de l’équipe d’intervention de crise du département de police de Detroit vers 5 heures du matin du côté ouest de la ville. « Vous n’avez aucun problème. Peux-tu juste me parler et laisser tomber le couteau ?

“Tu n’as aucun problème, d’accord ?” continua l’officier. « Je veux juste t’aider. Je veux juste t’aider, mec. D’ACCORD? Pouvez-vous simplement lâcher le couteau pour moi, s’il vous plaît ? S’il vous plaît? Quoi que vous traversiez, je peux vous aider.

Mais Burks – qui avait des antécédents de lutte contre la maladie mentale – n’a pas laissé tomber le couteau et après avoir fait les cent pas au milieu de la rue, il a soudainement sprinté vers les agents, qui ont tiré 38 coups de feu en trois secondes, le frappant 19 fois. Burks a été déclaré mort dans un hôpital.

La décision de ne pas poursuivre les officiers qui ont tué Burks a “dévasté” sa famille, a déclaré Michelle Wilson, la tante de Burks.

L’avocat de la famille a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils poursuivaient la ville pour 50 millions de dollars dans le cadre d’un procès pour mort injustifiée alléguant une négligence grave, des coups et blessures, et plus encore.

“C’était une personne intelligente et aimante. C’était un humain. C’est une vie. Il ne méritait pas d’être assassiné », a déclaré Wilson.

“C’est comme si (la mort de Burks) se reproduisait. Nous sommes blessés, les mots ne décrivent pas la douleur.

Des manifestants près du lieu de la mort de Burks ont appelé à un changement dans la façon dont la police répond aux appels de santé mentale.

Le chef de la police de Detroit, James White, a qualifié la fusillade de “situation très tragique”.

“Pas le résultat souhaité. Ce n’est pas ce que nous voulions », a déclaré White, qui a ajouté plus tard « notre crise de santé mentale dans ce pays est réelle. Notre crise de santé mentale dans notre ville est réelle.

