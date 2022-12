Procureur: la mort d’une recrue de la police de l’Arkansas était accidentelle

JONESBORO, Ark. (AP) – Une recrue de la police de l’Arkansas est décédée de causes naturelles alors qu’elle fréquentait une académie d’application de la loi où il y a “des problèmes préoccupants avec la culture du programme de formation”, selon un dossier examiné par un procureur local.

La mort en juillet du patrouilleur Vincent “Vinny” Parks a initialement fait l’objet d’une enquête criminelle par la police de l’État de l’Arkansas. Parks, 38 ans, est décédé le premier jour de sa formation à la Central Arkansas Law Enforcement Training Academy au Camp Robinson à North Little Rock.

Un dossier d’enquête sur sa mort a révélé “des problèmes concernant la culture” du centre de formation, y compris le “bizutage” et un “manque de coopération utile dans l’enquête”, selon une lettre écrite jeudi par le procureur du comté de Pulaski, Larry Jegley, à la police de l’État de l’Arkansas. Le colonel Bill Bryant.

Un rapport d’autopsie ultérieur d’un médecin légiste a statué que la mort de Parks était un accident causé par une crise «liée au trait drépanocytaire» liée à l’effort physique et à la détresse due à la chaleur, a écrit Jegley. Les maladies cardiaques et l’obésité pourraient également avoir contribué au décès accidentel.

Le bureau de Jegley a déterminé que les actions de l’académie n’étaient pas criminelles. Il a refusé de détailler les problèmes auxquels il faisait référence avec la culture du programme de formation.

“Nous ne réitérerons pas ces préoccupations, mais inviterons une enquête approfondie sur la pratique, les procédures et d’autres problèmes à (l’Arkansas Law Enforcement Training Academy) mis en évidence dans le rapport de l’ASP”, a écrit Jegley.

Un message texte, obtenu par l’Arkansas Democrat-Gazette, de l’ancien directeur du département de la sécurité publique Jami Cook à Alison Williams, chef de cabinet du gouverneur Asa Hutchinson, et à trois autres responsables de l’application des lois, peu de temps après que Park soit tombé malade, a déclaré que le stagiaire “est tombé out » après avoir fait du jogging vers et depuis sa voiture et s’être engagé dans quatre minutes de gymnastique suédoise.

Le centre de l’Arkansas était sous un avis de chaleur de 13 h à 20 h ce dimanche-là, a déclaré au journal Dylan Cooper, météorologue pour le National Weather Service à North Little Rock.

Parks avait rejoint le département de police de Jonesboro en juin. Après sa mort, JPD a retiré de l’académie quatre autres recrues envoyées au Camp Robinson, a rapporté KAIT-TV.

The Associated Press