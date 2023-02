Procureur général israélien : Netanyahu ne peut pas être impliqué dans une refonte juridique

TEL AVIV, Israël (AP) – Le procureur général d’Israël a déclaré à Benjamin Netanyahu qu’il ne devait pas être impliqué dans une refonte du système judiciaire du pays proposée par son gouvernement car cela équivaudrait à un conflit d’intérêts sur le procès pour corruption du Premier ministre, selon à une lettre rendue publique jeudi.

Le nouveau gouvernement d’extrême droite de Netanyahu a fait de la modification du système judiciaire une pièce maîtresse de son programme législatif et, malgré les critiques croissantes du public, a pris des mesures pour affaiblir la Cour suprême et accorder aux politiciens moins de contrôle judiciaire dans leur élaboration des politiques.

Le bureau du procureur général Gali Baharav-Miara a également publié son avis juridique concernant les changements proposés, et a déclaré qu’ils porteraient “un coup sérieux au système de freins et contrepoids” du gouvernement israélien, et donneraient à l’exécutif et au législatif “un large éventail et effectivement illimité”. autorité.”

Netanyahu est jugé pour fraude, abus de confiance et acceptation de pots-de-vin dans une série de scandales impliquant des magnats des médias influents et de riches associés. Il nie les actes répréhensibles.

« Vous devez éviter, dans le cadre de votre rôle de Premier ministre, de vous impliquer dans des initiatives liées au système judiciaire », a écrit Baharav-Miara à Netanyahu dans la lettre envoyée mercredi. Elle a dit que cela signifiait que Netanyahu ne pouvait pas non plus ordonner à d’autres de faire avancer le plan.

La lettre comprenait une opinion de l’adjoint de Baharav-Miara, affirmant que la refonte “bénéficierait au Premier ministre en termes d’administration de son procès”. Il a déclaré que les changements permettraient à la coalition au pouvoir de faire avancer plus facilement une législation qui pourrait aider Netanyahu.

Les chefs des partis du gouvernement de Netanyahu ont déclaré qu’ils “rejetaient catégoriquement” la position du procureur général, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative de contrecarrer les changements juridiques.

Amir Fuchs, chercheur principal à l’Israel Democracy Institute, un groupe de réflexion de Jérusalem, a déclaré que la position de Baharav-Miara n’affectera pas les progrès du plan. Il a déclaré que la position du procureur général est contraignante, ce qui signifie que Netanyahu ne sera pas en mesure de gérer les changements juridiques, et aucun de ses représentants politiques ne le sera non plus en son nom. Mais les ministres de son gouvernement devraient pouvoir le faire, a-t-il déclaré.

La refonte judiciaire a été lancée par le ministre de la Justice du pays, un proche confident de Netanyahu, et le dirigeant israélien l’a présentée comme la bonne étape pour le pays.

Interrogé sur les mesures prises pour modifier le système judiciaire par un dirigeant jugé dans une interview accordée à CNN cette semaine, Netanyahu a déclaré qu'”aucune des réformes dont nous parlons… n’a quoi que ce soit à voir avec mon procès”.

La position de Baharav-Miara ne fera qu’aggraver un fossé en Israël sur le pouvoir de la justice, qui secoue le pays depuis que le gouvernement a pris le pouvoir plus tard l’année dernière.

Le plan permettrait à une majorité simple des 120 sièges du parlement du pays d’annuler les décisions de la Cour suprême qui jugent les lois inconstitutionnelles. Il accorderait au gouvernement plus de pouvoir sur la nomination des juges. Et cela permettrait aux ministres du gouvernement d’ignorer les conseils des conseillers juridiques et de rendre le poste moins indépendant.

Les critiques disent que le plan renverse le système israélien de freins et contrepoids et prive les minorités du protecteur ultime de leurs droits, la Cour suprême. Ils disent que cela accorde trop de pouvoir aux politiciens et serait destructeur pour les fondamentaux démocratiques d’Israël. Le plan a fait face à une opposition généralisée, des hauts responsables juridiques aux économistes et du secteur technologique robuste du pays aux dizaines de milliers d’Israéliens ordinaires qui sont sortis pour protester contre cette décision.

Le gouvernement affirme que le plan est essentiel pour rationaliser la gouvernance et corriger un déséquilibre de pouvoir entre les pouvoirs exécutif et judiciaire du pays, qui, selon eux, a rendu les tribunaux trop puissants.

Tia Goldenberg, l’Associated Press