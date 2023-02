Procureur général israélien : Netanyahu ne doit pas gérer les changements judiciaires

Le nouveau gouvernement d’extrême droite de Netanyahu a fait de la modification du système judiciaire une pièce maîtresse de son programme législatif et, malgré les critiques croissantes du public, a pris des mesures pour affaiblir la Cour suprême et accorder aux politiciens moins de contrôle judiciaire dans leur élaboration des politiques.

Netanyahu est jugé pour fraude, abus de confiance et acceptation de pots-de-vin dans une série de scandales impliquant des magnats des médias influents et de riches associés. Il nie les actes répréhensibles.

« Vous devez éviter, dans le cadre de votre rôle de Premier ministre, de vous impliquer dans des initiatives liées au système judiciaire », a écrit le procureur général Gali Baharav-Miara à Netanyahu dans la lettre envoyée mercredi. Elle a dit que cela signifiait que Netanyahu ne pouvait pas non plus ordonner à d’autres de faire avancer le plan.

Les critiques disent que le plan renverse le système israélien de freins et contrepoids et prive les minorités du protecteur ultime de leurs droits, la Cour suprême. Ils disent que cela accorde trop de pouvoir aux politiciens et serait destructeur pour les fondamentaux démocratiques d’Israël. Le plan a fait face à une opposition généralisée, des hauts responsables juridiques aux économistes et du secteur technologique robuste du pays aux dizaines de milliers d’Israéliens ordinaires qui sont sortis pour protester contre cette décision.