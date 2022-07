Procureur fédéral : un dentiste a avoué la mort de sa femme lors d’un safari

DENVER (AP) – Un riche dentiste a tué sa femme de 34 ans avec un coup de fusil de chasse à l’aube lors d’un safari africain à distance en 2016, a collecté près de 5 millions de dollars en produits d’assurance et a ensuite laissé échapper à son amant de longue date que «j’ai tué mon f— g femme pour vous ! », a déclaré un procureur américain à un jury lors des déclarations d’ouverture du procès pour meurtre du dentiste mercredi.

L’aveu présumé s’est produit lors d’une dispute entre Lawrence “Larry” Rudolph et sa petite amie, Lori Milliron, dans un steakhouse de Phoenix après avoir appris en 2020 que le FBI enquêtait sur la mort par balle de sa femme Bianca Rudolph dans une petite cabane en Zambie, procureur adjoint américain Mgr Grewell a déclaré dans une salle d’audience de Denver.

“Il a tué sa femme pour ELLE !”, a déclaré Grewell, pointant du doigt Milliron, qui est accusé d’avoir menti à un grand jury et d’être un complice après coup et est jugé aux côtés de Rudolph.

Rudolph, 67 ans, est accusé de meurtre et de fraude postale dans ce que les procureurs décrivent comme un crime avec préméditation. Il encourt une peine maximale de prison à vie ou la peine de mort s’il est reconnu coupable de meurtre lors du procès, qui se déroule dans une salle d’audience du Colorado parce que les paiements d’assurance étaient basés ici.

Rodolphe a clamé son innocence. Il a déclaré à la police zambienne que sa femme était décédée alors qu’il était dans la salle de bain, suggérant qu’elle s’était suicidée en essayant d’emballer un fusil de chasse que le couple avait pris pendant le voyage.

« Ils ont choisi la spéculation plutôt que la science. Ils ont choisi la fiction plutôt que la réalité », a déclaré l’avocat de Rudolph, David Markus, dans une déclaration d’ouverture tout aussi passionnée.

Markus a fait valoir que les Rudolph, les parents de deux enfants, étaient dans un mariage heureux en 2016 qui, au fil des ans, a connu des hauts et des bas parce que les deux avaient eu des relations extraconjugales – mais que les deux ont continué à faire de fréquents voyages de chasse au gros gibier. Bianca Rudolph était depuis longtemps au courant de la relation de son mari avec Milliron, a-t-il déclaré.

Markus a fait comparaître les enfants adultes du couple devant le tribunal pour affirmer aux jurés qu’ils étaient là pour soutenir leur père, qui, avec Milliron, a prêté une attention particulière aux déclarations liminaires.

L’avocat de Milliron, John Dill, a déclaré aux jurés que sa cliente ne savait rien d’un meurtre présumé et a suggéré qu’elle était victime de questions suggestives de la part des enquêteurs et du grand jury.

“Ce n’est pas un procès pour adultère”, a déclaré Dill.

Personne n’a été témoin de l’explosion du fusil de chasse dans la cabine, a déclaré l’avocat de Milliron, John Dill. Le coup de feu s’est produit vers 5 heures du matin alors que des guides locaux allaient et venaient pour servir du café au couple et les aider à se préparer pour le voyage de retour aux États-Unis, a déclaré Markus.

En quelques secondes, les guides étaient à l’intérieur, trouvant Rudolph en détresse et en état de choc, a déclaré Markus. Avec le personnel de soutien entrant et sortant ce matin-là, les portes de la cabine ouvertes et les stores levés, Rudolph n’aurait pas eu le temps de tirer sur sa femme, a expliqué Markus.

En affichant une photo de la cabine – du sang éclaboussé sur le sol, le corps de Bianca recouvert d’une couverture blanche à rayures noires, un fusil de chasse Browning de calibre 12 se trouvant à l’intérieur d’un étui souple à proximité – Markus a soutenu que Bianca avait accidentellement laissé tomber l’arme, déclenchant le coup fatal dans le cœur, alors qu’elle faisait ses valises à la hâte pour le voyage pendant que Larry Rudolph était dans la salle de bain.

Les autorités zambiennes ont déterminé deux jours après la fusillade du 11 octobre 2016 qu’il s’agissait d’un accident, a déclaré Markus. Les enquêteurs des assureurs qui ont ensuite versé 4,8 millions de dollars sont arrivés à la même conclusion.

Les procureurs rétorquent que les preuves montrent que ses blessures proviennent d’un coup de feu tiré à une distance de 2 à 3,5 pieds.

Le gouvernement prouvera que Rudolph, qui a construit une petite fortune avec une franchise dentaire en Pennsylvanie, a tué Bianca après avoir reçu un ultimatum de Milliron, un ancien hygiéniste et directeur de son bureau, qu’il divorce de sa femme, a déclaré Grewell.

Les procureurs fédéraux, citant un responsable consulaire américain et d’autres en Zambie, ont déclaré que Rudolph était pressé de faire incinérer sa femme avant de rentrer chez lui. Une amie de Bianca a également déclaré au FBI qu’elle était méfiante parce que Bianca était une fervente catholique qui se serait opposée à la pratique.

Mais Markus a montré aux jurés une copie de ce qu’il a dit être le testament de Bianca indiquant qu’elle voulait être incinérée en cas de décès.

Markus a fait valoir que Rudolph n’avait aucun motif financier pour le meurtre. Sa valeur nette était de plus de 15 millions de dollars à l’époque; le produit de l’assurance est allé dans une fiducie pour leurs enfants; et un accord prénuptial avec Bianca spécifiait qu’elle recevrait 2 millions de dollars en cas de divorce, a-t-il déclaré.

Rudolph prévoit de témoigner pendant le procès de trois semaines, a déclaré Markus.

“Il a la vérité de son côté”, a déclaré Rudolph.

Markus a également déclaré aux jurés que le prétendu aveu de culpabilité de Rudolph au restaurant Phoenix avait été mal entendu par le témoin. Il a affirmé que ce que son client avait réellement dit était: “” Ils disent que j’ai tué ma putain de femme pour toi “, a déclaré Markus.

“Si c’est de cela que dépend cette affaire, je ne peux pas croire que nous allons être ici pendant trois semaines”, a déclaré Markus.

L’affaire a attiré l’attention de la Zambie à la Pennsylvanie en passant par l’Arizona, où les Rudolph – et plus tard Rudolph et Milliron – ont établi une résidence confortable dans l’enclave de la région de Phoenix à Paradise Valley.

Rudolph avait construit une petite fortune en tant que dentiste et plus tard propriétaire d’une franchise de sédation dentaire dans la région de Pittsburgh. Il était un habitué de la télévision locale, faisant la publicité de ses services. Il a rencontré Bianca à l’Université de Pittsburgh, où il a étudié la dentisterie, et ils se sont mariés en 1982.

Le couple a fait de fréquents voyages à l’étranger et s’était rendu au parc national de Kafue en 2016 afin que Bianca puisse réaliser son souhait d’attraper un léopard.

James Anderson, l’Associated Press