Le procureur américain de DC s’est opposé à cette affirmation. Et mardi, lors d’un entretien à huis clos avec le comité judiciaire de la Chambre, Estrada a également reculé. POLITICO a obtenu une copie de la transcription de l’entretien, qui n’est pas publique.

Estrada a reconnu dans l’interview qu’à l’automne 2022, il avait refusé de « co-conseiller » avec Weiss sur le dépôt d’éventuelles accusations fiscales en Californie. Estrada a cité « l’impact pratique des ressources limitées » pour prendre cette décision. Mais il a dit qu’il n’avait pas raidi Weiss ; au lieu de cela, selon Estrada, il a proposé son aide par d’autres moyens.

“J’ai discuté de notre analyse des faits et du droit pour lui expliquer pourquoi nous ne serions pas co-conseillers sur l’affaire, mais je lui ai ensuite dit que nous étions heureux de fournir un espace de bureau et un soutien administratif à ses avocats”, a déclaré Estrada aux enquêteurs. racontant un appel téléphonique de cinq minutes avec Weiss le 19 octobre 2022. “Il m’a remercié pour cela et l’appel a pris fin.”

Estrada a également révélé qu’avant sa nomination comme procureur américain en septembre 2022, son bureau avait autorisé au moins deux procureurs du bureau de Weiss au Delaware à travailler en tant qu’« avocats américains spéciaux » dans le district central de la Californie. Estrada a déclaré qu’il pensait que cette autorisation signifiait que Weiss pouvait inculper Hunter Biden en Californie sans sa permission.

L’enquête Hunter Biden s’étend sur plusieurs juridictions parce que le fils du président vivait en Californie et à Washington, DC, pendant des années où il aurait omis de payer l’impôt fédéral sur le revenu.

Les avocats de Weiss et Hunter Biden ont failli parvenir cet été à un accord de plaidoyer qui aurait résolu les problèmes fiscaux. Mais après l’échec de l’accord, le procureur général Merrick Garland a nommé Weiss avocat spécial, officialisant ainsi sa capacité à porter des accusations criminelles partout dans le pays.

Weiss a accusé Biden de crimes armés le mois dernier dans le Delaware, et il a indiqué dans des documents judiciaires qu’il pourrait bientôt déposer des accusations fiscales en Californie. Mais jusqu’à présent, aucune taxe n’a été imposée.

Les avocats du fils du président ont déclaré qu’il avait payé tardivement les impôts qu’il devait, ainsi que les pénalités et les intérêts, en octobre 2021.

Sans nommer Hunter Biden, Estrada a expliqué comment son bureau décide quand accuser les gens de délits fiscaux.

“D’après ce que j’ai compris, lorsqu’un individu n’a pas payé d’impôts en premier lieu, mais a ensuite payé ces impôts avec des pénalités et des intérêts avant qu’une poursuite ne soit engagée ou qu’une enquête ne soit ouverte, nous n’avons jamais porté d’accusations criminelles”, a-t-il déclaré lors de l’entretien avec le pouvoir judiciaire de la Chambre. .