Procureur du Dakota du Sud: aucune accusation pour l’utilisation de l’avion par Noem

SIOUX FALLS, SD (AP) – Un procureur du Dakota du Sud qui supervisait une enquête sur l’utilisation par la gouverneure Kristi Noem d’avions du gouvernement de l’État a annoncé mardi que l’enquête n’avait rien trouvé pour étayer une poursuite pénale.

L’avocate de l’État du comté de Hughes, Jessica LaMie, a déclaré dans un communiqué qu’il n’y avait “aucune raison de poursuivre” des actions sur les allégations selon lesquelles le gouverneur républicain avait abusé de l’avion d’État ou que les enregistrements de vol de l’avion avaient été modifiés. Elle a qualifié de “frivole” une allégation selon laquelle les enregistrements de vol avaient été falsifiés.

Noem, un candidat potentiel à la Maison Blanche en 2024, avait utilisé l’avion pour assister à des événements organisés par des organisations politiques en 2019. L’ancien procureur général Jason Ravnsborg, un républicain, avait déposé une plainte sur l’utilisation de l’avion auprès du Government Accountability Board de l’État. Et en août, le conseil a demandé à la division des enquêtes criminelles de l’État d’enquêter sur l’utilisation de l’avion par Noem.

Noem a utilisé l’avion d’État à six reprises pour se rendre à des événements à l’extérieur de l’État organisés par des organisations politiques, notamment la Republican Governors Association, la Republican Jewish Coalition, Turning Point USA et la National Rifle Association. Raw Story, un site d’informations en ligne, a d’abord rapporté les voyages, que le bureau du gouverneur a défendus dans le cadre de son travail en tant qu ‘«ambassadrice» de l’État pour soutenir l’économie de l’État.

Noem a également fait valoir que Ravnsborg avait déposé la plainte en guise de représailles politiques. Elle avait fait pression pour que Ravnsborg démissionne pour sa conduite entourant un accident de voiture en 2020 dans lequel il avait heurté et tué un piéton. Ravnsborg a été destitué et démis de ses fonctions plus tôt cette année.

LaMie a déclaré qu’elle avait informé le Government Accountability Board de sa décision et lui avait renvoyé l’affaire.

LaMie a été chargé de superviser l’enquête après que le procureur général Mark Vargo se soit récusé. Il a été nommé par Noem après la destitution de Ravnsborg.

Stephen Groves, l’Associated Press