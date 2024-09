Procureur des Hamptons : Justin Timberlake ne bénéficie pas d’un traitement de faveur avec un accord de plaidoyer

Justin Timberlake a peut-être ont conclu un accord de plaidoyer dans son affaire de conduite en état d’ivresse à Hamptons, mais le procureur du comté de Suffolk, Ray Tierney, affirme que la pop star ne reçoit aucun traitement spécial.

Tierney n’a pas souhaité commenter spécifiquement le prétendu pacte – qui ferait passer l’affaire d’une conduite en état d’ivresse à une infraction au code de la route – mais a déclaré en exclusivité à Page Six la veille du jour où Timberlake, 43 ans, est attendu au tribunal à Sag Harbor : « Il est accusé de conduite en état d’ivresse… [Then] Il y a une accusation moins grave, celle de conduite avec facultés affaiblies, ce qui arrive dans un certain nombre de cas. Nous allons donc continuer à négocier cette affaire. Nous verrons. Nous verrons comment cela se déroulera devant le tribunal, si nous pourrons ou non parvenir à une entente… Il faut voir.

Il a ajouté à propos de l’audience de vendredi : « Il y a certaines choses que l’accusation veut [and] « Il y a certaines choses que la défense veut, et il y a certaines choses que le tribunal veut. Donc vous prenez en compte toutes ces choses. Vous allez au tribunal et voyez si vous pouvez les régler. Nous verrons donc si nous pouvons régler cela demain. »

Justin Timberlake devrait comparaître devant le tribunal de Sag Harbor vendredi. MÉGA

Le procureur du comté de Suffolk, Raymond Tierney, a parlé à Page Six de l’affaire Timberlake. AP

Timberlake a été arrêté devant le luxueux hôtel American. Méga/ Police de Sag Harbor

Mais il a déclaré que l’interprète de « Cry Me a River » ne bénéficierait d’aucun traitement VIP de la part de son bureau : « La seule chose que nous voulons nous assurer de faire est… d’être cohérents, et nous ne voulons pas traiter un accusé mieux que d’autres en raison, vous savez, d’une quelconque notoriété perçue qu’il pourrait avoir. »

Il a ajouté : « Mais nous ne voulons certainement pas traiter les gens plus mal pour la même raison. Nous prenons donc toutes les précautions nécessaires pour nous assurer que nous traitons cette affaire comme n’importe quelle autre affaire du même genre. »

TMZ a rapporté que l’accord provisoire de Timberlake lui permettrait d’éviter les accusations de conduite en état d’ivresse et d’être plutôt condamné à une infraction au code de la route.

Dans le cadre de l’accord annoncé, Timberlake devrait payer une amende comprise entre 300 et 500 dollars. MÉGA

La star était en tournée au moment de l’incident. NBCUniversal via Getty Images

Dans le cadre de l’accord annoncé, qui doit être conclu vendredi, Timberlake devra payer une amende de 300 à 500 dollars, mais le montant exact de l’amende sera fixé par le juge chargé de l’affaire.

Lorsque nous avons demandé si les choses pourraient changer vendredi, Tierney a répondu : « Je pense que cela arrive… souvent. Je pense que, comme nous l’avons dit, le processus est [that] « Les parties se réunissent, l’accusation et la défense. Elles discutent de l’affaire. Nous devons fournir des éléments de preuve, nous assurer de faire tout cela et nous discutons de l’affaire, puis nous en discutons avec le tribunal. »

Il a ajouté que, même s’il est souvent difficile de parvenir à un accord entre toutes les parties, « nous avons discuté de l’affaire avec la défense, comme nous le faisons pour toutes nos affaires ; nous avons eu des conférences avec le tribunal. Et nous verrons bien ce qui se passera demain. »

Tierney poursuit également le procès à succès du tueur en série de Gilgo Beach. Newsday via Getty Images

La chanteuse de « Sexy Back » a été arrêtée en juin. Getty Images

Alors que l’affaire Timberlake est au centre de l’attention des observateurs de célébrités, Tierney et son bureau ont également travaillé sur des affaires plus graves, notamment le procès à succès de Tueur en série de Gilgo Beach Rex Heuermann, qui Tierney poursuivra se.

« Je pense que nous traitons environ 54 000 dossiers par an », a-t-il déclaré. « Nous traitons donc un nombre considérable de dossiers. Nous avons traité l’enquête sur Gilgo Beach, qui était certainement une affaire importante. Toutes nos affaires sont importantes. Si elles n’étaient pas importantes, nous ne les traiterions pas. »

Il a déclaré à propos de l’affaire Timberlake : « Lorsque vous parlez de responsabilité pénale, il s’agit certainement d’une affaire de moindre envergure… Il s’agit d’un délit, et non d’un meurtre ou d’un crime. Donc, vous savez, je pense que le principal défi et ce que nous nous efforçons de faire, c’est de traiter cette affaire comme n’importe quelle autre affaire de ce type. Et nous ne la traitons pas différemment simplement parce que nous sommes très surveillés par les médias. Et la surveillance médiatique dans cette affaire est certainement bien plus importante que cela – ce n’est pas ce que l’on voit normalement dans une affaire impliquant un délit. »

Timberlake avait affirmé qu’il n’avait bu qu’« un martini » avec des amis. Newsday via Getty Images

Le juge Carl Irace a suspendu le permis de conduire de Timberlake dans cette affaire. Dennis A. Clark

Le procureur ne se souvient pas où il se trouvait lorsqu’il a entendu parler de l’arrestation de Timberlake.

« Je me souviens d’avoir appris la nouvelle », a-t-il déclaré. « Je ne me souviens pas où j’étais. Je veux dire, je me souviens où j’étais dans un certain nombre d’autres cas, pas celui-ci. Vous savez, heureusement, personne n’a été blessé dans cette affaire… nous venons d’avoir une affaire où il est allégué qu’un individu est entré dans un salon de manucure et a tué quatre personnes. Cela s’est passé un vendredi après-midi. Je me souviens très bien où j’étais après avoir appris cette terrible nouvelle, mais pas dans cette affaire. »

Timberlake a été arrêté à Sag Harbor en juin et a refusé de se soumettre à un éthylomètre après avoir grillé un panneau d’arrêt près du luxueux American Hotel, comme nous l’avions rapporté précédemment.

Les autorités ont également trouvé Timberlake en possession d’une montre-bracelet de valeur, d’un stylo à vapotage et de plus de 300 $ en espèces. Brigitte Stelzer

Timberlake avait affirmé n’avoir bu qu’un seul martini avec des amis, mais la police a déclaré qu’il avait échoué à une série de tests de sobriété sur le terrain et qu’il présentait de multiples signes d’ivresse. Il aurait également montré des signes de manque d’équilibre et d’incapacité à suivre les instructions, selon la police.

L’ancienne star de NSYNC et son pouvoir local avocat dans l’affaire, Edward Burke Jr.ont nié à plusieurs reprises avoir été ivre au moment de son arrestation.

Le bureau de Burke a déclaré au Post qu’il n’était « pas en mesure de faire un commentaire » sur l’accord potentiel à partir de mercredi.

Après son arrestation, le juge Carl Irace a suspendu le permis de conduire de Timberlake.