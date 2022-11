Procureur: des adolescents de l’Iowa ont tué un professeur d’espagnol pour mauvaise note

DES MOINES, Iowa (AP) – Deux adolescents de l’Iowa ont tué leur professeur d’espagnol au lycée l’année dernière en raison de la frustration suscitée par une mauvaise note, ont déclaré mardi les procureurs dans des documents judiciaires qui révèlent pour la première fois un motif possible.

Les documents ont été déposés avant une audience mercredi où un juge entendra les arguments sur l’opportunité de supprimer l’une des preuves contre Willard Miller et Jeremy Goodale, qui sont accusés du meurtre de la professeure d’espagnol Nohema Graber dans la petite ville de Fairfield.

Un avocat de Miller demande au tribunal de Fairfield d’invalider quatre mandats de perquisition et de supprimer les preuves du domicile de Miller, les commentaires qu’il a faits à la police et les informations tirées de son téléphone portable et de la plateforme de médias sociaux Snapchat.

Le corps de Graber a été retrouvé dans un parc de Fairfield le 3 novembre 2021, caché sous une bâche, une brouette et des traverses de chemin de fer. Elle avait été battue à mort avec une batte de baseball. Fairfield est une ville d’environ 9 400 habitants située à environ 159 kilomètres de Des Moines.

Les enquêteurs ont découvert que Miller avait rencontré Graber à la Fairfield High School dans l’après-midi du 2 novembre 2021 pour discuter de sa mauvaise note dans sa classe. Graber a ensuite conduit sa camionnette dans un parc où elle était connue pour faire des promenades quotidiennes après l’école, selon les autorités. Des témoins ont vu sa camionnette quitter le parc moins d’une heure plus tard avec deux hommes sur le siège avant.

La camionnette a été abandonnée au bout d’un chemin de campagne. Après avoir reçu un appel téléphonique de Goodale, un témoin a ensuite récupéré Goodale et Miller alors qu’ils se dirigeaient vers la ville sur cette route, selon les enquêteurs.

Dans un entretien avec la police, Miller a décrit les frustrations qu’il avait avec la façon dont Graber enseignait l’espagnol et sur la façon dont la note de sa classe réduisait son GPA.

“On pense que la mauvaise note est le motif du meurtre de Graber qui relie directement Miller”, ont déclaré des documents judiciaires déposés par le procureur du comté de Jefferson, Chauncey Moulding, et le procureur général adjoint de l’Iowa, Scott Brown.

Miller a d’abord nié toute implication dans la disparition de Graber, mais “a déclaré plus tard qu’il était au courant de tout mais qu’il n’avait pas participé”, selon des documents judiciaires. Il a dit à la police que les vrais tueurs – un “groupe itinérant d’enfants masqués” – l’ont forcé à fournir sa brouette pour l’aider à déplacer son corps et à conduire sa camionnette hors du parc.

Les documents indiquent qu’un témoin a fourni des photos d’une conversation Snapchat “qui identifient les aveux de Goodale selon lesquels il a agi de concert avec une autre personne pour provoquer la mort de Graber”. Le témoin a identifié Goodale comme faisant des déclarations impliquant à la fois Goodale et Miller par leur nom.

L’avocate de Miller, Christine Branstad, affirme que les mandats de perquisition ont été délivrés illégalement en partie parce que “les forces de l’ordre n’ont pas fourni d’informations au magistrat émetteur pour montrer que l’informateur est fiable ou que les informations de l’informateur doivent être considérées comme fiables”.

Miller doit être jugé le 20 mars à Council Bluffs et le procès de Goodale aura lieu le 5 décembre à Davenport.

Les deux adolescents, aujourd’hui âgés de 17 ans, seront jugés comme des adultes. Dans l’Iowa, la peine pour une condamnation pour meurtre au premier degré est la prison à vie. Les décisions de la Cour suprême de l’Iowa exigent que les mineurs condamnés même pour les crimes les plus graves aient une chance d’obtenir une libération conditionnelle.

David Pitt, l’Associated Press