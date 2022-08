Procureur de la CPI : l’ONU devrait aider à rendre la justice au Darfour

Karim Khan a déclaré lors d’un briefing virtuel depuis la capitale soudanaise, Khartoum, que sa visite qui vient de s’achever au Darfour a renforcé sa détermination à faire pression pour une plus grande concentration et davantage de ressources pour arrêter et traduire en justice les meneurs présumés de la violence.

La vaste région du Darfour a été engloutie dans un bain de sang en 2003 lorsque des rebelles de la communauté ethnique d’Afrique centrale et subsaharienne du territoire ont lancé une insurrection accusant le gouvernement à majorité arabe de Khartoum de discrimination et de négligence.

Le gouvernement, sous le président Omar al-Bashir, a répondu par un assaut de bombardements aériens à la terre brûlée et a déclenché des milices arabes nomades locales connues sous le nom de Janjaweed, qui sont accusées de meurtres de masse et de viols. Jusqu’à 300 000 personnes ont été tuées et 2,7 millions ont été chassées de leurs foyers.

Deux autres hauts responsables du régime d’al-Bashir accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité par la CPI sont également en état d’arrestation à Khartoum : Abdel-Rahim Muhammad Hussein, ministre de l’Intérieur et de la Défense pendant une grande partie du conflit, et Ahmed Haroun, un haut responsable de la sécurité chef à l’époque et plus tard le chef du parti au pouvoir d’al-Bashir.