Procureur de la CPI : l’ONU devrait aider à rendre la justice au Darfour

NATIONS UNIES (AP) – Le procureur en chef de la Cour pénale internationale a exhorté mardi le Conseil de sécurité de l’ONU à accélérer l’action pour aider à rendre justice à des milliers de personnes dans la région occidentale du Darfour au Soudan, qui a été ravagée par des effusions de sang en 2003.

Karim Khan a déclaré lors d’un briefing virtuel depuis la capitale soudanaise, Khartoum, que sa visite qui vient de s’achever au Darfour a renforcé sa détermination à faire pression pour une plus grande concentration et davantage de ressources pour arrêter et traduire en justice les meneurs présumés de la violence.

“La simple vérité est que le cauchemar pour des milliers de Darfouris n’est pas terminé”, a-t-il déclaré. “Et ce cauchemar de leurs expériences se poursuit en grande partie parce que la justice et la responsabilité n’ont pas été ressenties de la manière requise, ou, à mon humble avis, ont été anticipées par le conseil en 2005”, lorsqu’il a renvoyé la situation au Darfour à la CCI.

Khan a déclaré que les habitants du Darfour “en ont assez des promesses” et que “c’est le moment d’aller de l’avant”.

La vaste région du Darfour a été engloutie dans un bain de sang en 2003 lorsque des rebelles de la communauté ethnique d’Afrique centrale et subsaharienne du territoire ont lancé une insurrection accusant le gouvernement à majorité arabe de Khartoum de discrimination et de négligence.

Le gouvernement, sous le président Omar al-Bashir, a répondu par un assaut de bombardements aériens à la terre brûlée et a déclenché des milices arabes nomades locales connues sous le nom de Janjaweed, qui sont accusées de meurtres de masse et de viols. Jusqu’à 300 000 personnes ont été tuées et 2,7 millions ont été chassées de leurs foyers.

Lors d’un tout premier briefing au Conseil de sécurité par un procureur de la CPI d’un pays où la Cour poursuit la justice, Khan a déclaré que les membres du conseil devraient envisager de se rendre au Soudan pour entendre des survivants qui vivent toujours dans des camps de réfugiés et espèrent toujours voir les personnes recherchées. par le tribunal poursuivi.

En avril, le premier procès de la CPI pour traiter des atrocités commises par les forces soutenues par le gouvernement soudanais au Darfour a commencé à La Haye, aux Pays-Bas. L’accusé, le chef des Janjawids Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, également connu sous le nom d’Ali Kushayb, a plaidé innocent des 31 chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Khan a déclaré que le dossier de l’accusation devrait se conclure au début de l’année prochaine.

Al-Bashir, qui est en prison à Khartoum depuis son éviction du pouvoir en 2019, fait également face à des accusations de génocide et de crimes contre l’humanité liés au conflit du Darfour.

Deux autres hauts responsables du régime d’al-Bashir accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité par la CPI sont également en état d’arrestation à Khartoum : Abdel-Rahim Muhammad Hussein, ministre de l’Intérieur et de la Défense pendant une grande partie du conflit, et Ahmed Haroun, un haut responsable de la sécurité chef à l’époque et plus tard le chef du parti au pouvoir d’al-Bashir.

Khan a déclaré au Conseil de sécurité qu’il y avait eu « un pas en arrière » dans la coopération entre la CPI et le gouvernement actuel du Soudan ces derniers mois. Un coup d’État militaire au Soudan en octobre a bouleversé la transition démocratique du Soudan après qu’un soulèvement populaire a forcé l’armée à destituer el-Béchir.

Dans son rapport au conseil diffusé mardi, Khan a salué et reconnu les récentes mesures gouvernementales, notamment la fourniture de certains visas à entrées multiples et le soutien d’un nombre limité de demandes d’assistance.

Mais il a qualifié le tableau d’ensemble de défi et de “retour en arrière par rapport à la forte période de coopération dont a bénéficié le bureau (du procureur) des autorités soudanaises de février à octobre 2021”.

“L’insécurité qui persiste après les événements du 25 octobre 2021 continue également de perturber les activités d’enquête”, indique le rapport. “Un moment charnière est atteint dans lequel la coopération du gouvernement du Soudan doit être améliorée.”

Khan a déclaré au conseil que son bureau avait besoin de visas à entrées multiples pour le personnel de la CPI, d’une aide pour ouvrir un bureau à Khartoum dès que possible et de réunions mensuelles avec des représentants du gouvernement.

Huit membres du conseil qui sont parties à la CPI – Albanie, Brésil, Gabon, Ghana, France, Irlande, Norvège et Grande-Bretagne – ont publié une déclaration commune après la réunion du conseil soutenant l’appel de Khan au Soudan pour une plus grande coopération.

Ils ont également encouragé tous les pays à soutenir la Cour pour garantir la justice pour les crimes les plus graves au monde.

Interrogé sur ce que le Conseil de sécurité pourrait faire pour aider à assurer la justice pour les victimes au Darfour, aucun des représentants des huit pays n’a répondu.

Edith M. Lederer, Associated Press