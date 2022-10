Procureur britannique : Une infirmière a empoisonné 2 bébés avec de l’insuline

Lucy Letby, 32 ans, a été accusée de meurtre dans la mort de cinq bébés garçons et deux filles, et de tentative de meurtre de cinq garçons et cinq filles, alors qu’elle travaillait à l’hôpital Countess of Chester dans le nord-ouest de l’Angleterre entre 2015 et 2016. Letby avait précédemment plaidé non coupable des accusations.