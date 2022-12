Procureur: aucune preuve cachée dans une affaire de condamnation injustifiée

ST. LOUIS (AP) – Le procureur du circuit de Saint-Louis, Kim Gardner, a accusé vendredi le procureur général du Missouri d’avoir demandé des sanctions contre elle “parce qu’il n’a aucun cas” dans ses efforts pour garder Lamar Johnson en prison pour un meurtre que Johnson a longtemps soutenu qu’il n’avait rien faire avec.

Le procureur général républicain Eric Schmitt a demandé jeudi à un juge de Saint-Louis de sanctionner Gardner, une démocrate, l’accusant de dissimuler des preuves alors qu’elle cherchait à annuler la condamnation de Johnson. Johnson a été reconnu coupable du meurtre de Marcus Boyd, 25 ans, en 1994 dans un prétendu conflit lié à la drogue.

Le problème dans la demande de sanction est un test médico-légal sur une veste saisie dans le coffre de Johnson après son arrestation. Le laboratoire du crime de Kansas City, Missouri, a récemment déterminé que la veste contenait des résidus de balles. Schmitt a accusé Gardner d’avoir dissimulé cette preuve, que Schmitt, dans un dossier judiciaire, a qualifiée de matériel “parce qu’elle tend à prouver que Johnson est coupable”.

Dans une requête en réponse vendredi, Gardner a déclaré que le fait de ne pas divulguer les tests de résidus de coups de feu était un simple oubli – et non pertinent puisque la veste en question n’a pas été utilisée dans le crime. Gardner a déclaré que son bureau n’était même pas au courant du rapport sur les résidus de coups de feu avant de revérifier les e-mails jeudi, après que Schmitt ait déposé la requête en sanction.

“Il s’agit de tests de résidus de coups de feu effectués sur une veste rouge et noire des Blackhawks de Chicago qui n’a même pas été utilisée dans le crime”, déclare le dossier judiciaire de Gardner. « En 28 ans, aucun témoin oculaire n’a jamais mentionné une veste rouge des Blackhawks. Considérant que Boyd a été abattu à bout portant, on s’attendrait également à ce que la veste soit couverte d’éclaboussures de sang. Ce n’est pas.”

Son dossier a qualifié la requête de Schmitt de “faible tentative de changer le récit parce que le procureur général n’a aucun cas”.

Johnson a été reconnu coupable du meurtre de Boyd pour une dette de drogue de 40 $ et a été condamné à perpétuité tandis qu’un autre suspect, Phil Campbell, a plaidé coupable à une accusation réduite en échange d’une peine de sept ans de prison.

Johnson a affirmé qu’il était avec sa petite amie à des kilomètres lorsque Boyd a été tué. Pendant ce temps, des années après le meurtre, le seul témoin de l’État a rétracté son identification de Johnson et Campbell comme les tireurs. Deux autres hommes ont avoué le meurtre de Boyd et ont déclaré que Johnson n’était pas impliqué.

Gardner a lancé une enquête en collaboration avec des avocats du Midwest Innocence Project. Elle a déclaré que l’enquête avait révélé une faute d’un procureur, des paiements secrets versés au témoin, des rapports de police falsifiés et des faux témoignages.

L’ancien procureur et le détective qui a enquêté sur l’affaire ont rejeté les allégations de Gardner.

Le dossier de sanctions de Schmitt indique qu’en avril, Gardner a envoyé la veste au laboratoire de Kansas City. Le rapport du labo dit qu’il n’a pas trouvé d’ADN sur la veste. Mais le mois dernier, un autre test a déterminé qu’il contenait des résidus de tir. Gardner a déclaré que “l’e-mail inattendu et indescriptible” qui fournissait le rapport sur les résidus de coups de feu était passé inaperçu.

Dans un dossier de réponse, le bureau de Schmitt a réitéré que les sanctions devaient être maintenues.

“Si un avocat utilise son courrier électronique pour l’échange de rapports et d’autres preuves, il est difficile de croire en la crédulité de suggérer que les courriers électroniques languissent simplement non lus indéfiniment, et cela ne répond pas au soin qu’il convient d’employer lorsqu’il s’agit de questions liées à la découverte dans les affaires en cours. », a déclaré le dossier du tribunal.

Gardner a été sanctionné plus tôt cette année au milieu d’allégations de dissimulation de preuves dans une autre affaire très médiatisée.

En avril, elle a conclu un accord avec le Bureau du conseil disciplinaire du Missouri dans lequel elle a reconnu des erreurs dans sa gestion des poursuites contre l’ancien gouverneur du Missouri, Eric Greitens. Elle a reçu une réprimande écrite.

Dans cette affaire, Gardner a reconnu qu’elle n’avait pas produit de documents et a soutenu à tort que tous les documents avaient été fournis aux avocats de Greitens dans l’affaire pénale de 2018 qui l’accusait d’avoir pris une photo compromettante d’une femme et d’avoir menacé de l’utiliser si elle parlait de leur relation extraconjugale.

L’accusation a finalement été abandonnée, mais Greitens a démissionné en juin 2018.

Les affirmations d’innocence de Johnson étaient suffisamment convaincantes pour inciter une loi d’État adoptée en 2021 qui permet aux procureurs d’obtenir plus facilement de nouvelles audiences dans les cas où il existe de nouvelles preuves d’une condamnation injustifiée. La nouvelle loi a libéré un autre détenu de longue date l’année dernière.

Kevin Strickland a été libéré de prison à 62 ans en novembre 2021 après avoir purgé plus de 40 ans pour un triple meurtre à Kansas City. Il a soutenu qu’il n’était pas sur les lieux du crime et le procureur du comté de Jackson, Jean Peters Baker, a déclaré que son examen l’avait convaincue que Strickland disait la vérité. Un juge a ordonné la libération de Strickland.

