Procureur: Aucune décision sur le candidat du Michigan AG avant le 8 novembre

LANSING, Michigan (AP) – Un procureur spécial enquêtant sur la question de savoir si le candidat républicain au poste de procureur général du Michigan et d’autres devraient être inculpés pour avoir tenté d’accéder aux machines à voter a déclaré vendredi qu’aucune décision ne serait prise avant les élections de mardi.

Le procureur du comté de Muskegon, DJ Hilson, a déclaré dans un communiqué que son bureau avait rencontré la police d’État pour examiner l’enquête et les faits de l’affaire.

“L’obtention d’une image complète des faits et des circonstances de l’enquête est essentielle avant de déterminer la prochaine étape de ce processus”, a déclaré Hilson. “Compte tenu de la complexité de cette enquête, le temps qu’il faut pour obtenir et évaluer certains éléments de preuve est hors de notre contrôle.”

En août, le bureau du procureur général démocrate Dana Nessel a demandé au Conseil de coordination des procureurs, une agence d’État, d’examiner les accusations portées contre neuf personnes, dont Matthew DePerno, son adversaire aux élections du 8 novembre.

Le bureau de Nessel a cité un conflit d’intérêts potentiel en raison des prochaines élections. Hilson, un démocrate, a été chargé de traiter l’affaire début septembre.

Des allégations rendues publiques en août ont désigné DePerno comme l’un des «principaux instigateurs» d’un plan visant à obtenir un accès abusif aux machines à voter et à les utiliser pour contester le résultat de la présidentielle de 2020.

Selon des documents publiés par le bureau de Nessel, cinq tabulateurs de vote ont été prélevés dans les comtés de Roscommon et de Missaukee dans le nord du Michigan et dans le comté de Barry dans l’ouest du Michigan. Les enquêteurs ont découvert que d’autres membres du groupe étaient entrés par effraction dans les tabulatrices et avaient effectué des “tests” sur l’équipement.

“Il a été déterminé au cours de l’enquête que DePerno était présent dans une chambre d’hôtel lors de ces” tests “”, a déclaré une pétition au conseil des procureurs.

La possession indue d’une machine à voter utilisée lors d’une élection est un crime passible de cinq ans de prison.

DePerno, une avocate de Kalamazoo, a accusé Nessel d’avoir “armé son bureau en utilisant l’argent de vos impôts pour harceler et persécuter ses opposants politiques”.

The Associated Press