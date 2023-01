Procter & Gamble (PG) résultats T2 2023

Procter & Gamble a publié jeudi des résultats trimestriels mitigés, correspondant aux attentes de Wall Street en matière de bénéfices, mais les dépassant légèrement en termes de revenus à mesure que les coûts baissent et que les taux de change se stabilisent.

Les actions de P&G ont chuté d’environ 1 % dans les échanges avant commercialisation.

Voici comment P&G s’est comporté au cours de son deuxième trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street avait prévu, sur la base d’une moyenne des estimations d’analystes compilées par Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 1,59 $ contre 1,59 $ attendu

1,59 $ contre 1,59 $ attendu Revenu total: 20,77 milliards de dollars contre 20,73 milliards de dollars attendus.

Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre, la société a déclaré un bénéfice net de 3,9 milliards de dollars, ou 1,59 $ par action, hors éléments, contre 4,22 milliards de dollars, ou 1,66 $ par action, un an plus tôt.

Les ventes nettes ont chuté de 1% à 20,77 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes de 20,73 milliards de dollars.

Les revenus organiques de l’entreprise, qui sont le résultat direct d’opérations internes plutôt que d’acquisitions ou d’autres mouvements externes, ont augmenté de 5 % au deuxième trimestre.

Le géant des biens de consommation basé à Cincinnati, qui possède des marques comme le dentifrice Crest, le détergent à lessive Tide et les couches Pampers, a mis en garde dans son rapport du premier trimestre contre un impact de 3,9 milliards de dollars sur son exercice 2023 en raison de taux de change “défavorables” et de matières premières plus chères. matériaux, marchandises et fret. En conséquence, la société a abaissé ses prévisions, malgré un premier trimestre solide.

Mais jusqu’à présent cette année, ces vents contraires ont commencé à s’atténuer. Les coûts du fret, des matières premières et des matières premières ont tous commencé à baisser à mesure que la chaîne d’approvisionnement s’améliore. Le dollar s’est également affaibli par rapport aux autres principales devises, équilibrant un taux de change qui rongeait les revenus.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.