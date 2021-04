Conteneurs de détergent Tide sur les étagères des épiceries à New York.

Procter & Gamble a dépassé mardi les estimations des analystes concernant les bénéfices et les revenus trimestriels, les consommateurs ayant maintenu les tendances d’achat pandémiques telles que l’achat de plus de produits de nettoyage et recommencé à acheter des produits de beauté.

La société, dont le portefeuille comprend le détergent Tide, le papier hygiénique Charmin et les couches Pampers, a également annoncé qu’elle procéderait à des augmentations de prix sur certains produits cet automne.

Les actions de la société sont restées stables dans le commerce avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv:

Bénéfice par action: 1,26 $ contre 1,19 $ attendu

Chiffre d’affaires: 18,1 milliards de dollars contre 17,9 milliards de dollars attendus

P&G a déclaré pour le troisième trimestre un bénéfice net de 3,27 milliards de dollars, ou 1,26 dollar par action, contre 2,92 milliards de dollars, ou 1,12 dollar par action, un an plus tôt. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice par action de 1,19 $.

Ventes nettes a augmenté de 5% à 18,1 milliards de dollars, dépassant les attentes de 17,9 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires organique a augmenté de 4% au cours du trimestre.

La société a réitéré ses perspectives pour l’exercice 2021, prévoyant une croissance des ventes de 5% à 6% et une croissance du bénéfice ajusté de 8% à 10%.

P&G a commencé à mettre en œuvre des hausses de prix pour ses produits de soins pour bébés, de soins féminins et d’incontinence pour adultes aux États-Unis pour compenser la hausse des coûts des produits de base. Les augmentations de prix varieront selon la marque, mais seront de l’ordre d’un chiffre moyen à élevé. Les consommateurs peuvent s’attendre à ce que les hausses de prix entrent en vigueur en septembre. Le rival Kimberly-Clark, qui fabrique des Huggies, a déjà annoncé des hausses de prix sur certains de ses produits.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.