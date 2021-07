Procter & Gamble nomme Jon Moeller au poste de PDG, en remplacement de David Taylor

« Je suis honoré de servir en tant que PDG de P&G », a déclaré Moeller dans un communiqué. « Ma confiance en l’avenir est enracinée dans ma confiance dans les employés de P&G. Ils sont déterminés à diriger, motivés à gagner et se concentrent fortement sur l’excellence soutenue dans tout ce que nous faisons — servir les consommateurs et servir les actionnaires grâce à une stratégie intégrée qui est assurant une croissance équilibrée et une création de valeur. »

James McNerney, directeur principal du conseil d’administration de P&G, dans un communiqué annonçant cette décision surprise, a déclaré : « Jon fait partie intégrante de l’équipe de direction de P&G depuis plus de deux décennies, aidant à développer les stratégies que les employés de P&G exécutent avec excellence pour conduire P&G croissance et création de valeur. »

« C’est un leader exceptionnel, et la Société bénéficiera de son leadership continu pour tirer parti de la forte dynamique qu’il a contribué à créer au cours des dernières années. »

Taylor, 62 ans, était PDG depuis le 1er novembre 2015, en remplacement d’AG Lafley, lui-même devenu président exécutif de P&G. Taylor quittera son poste de PDG le 1er novembre de cette année.

Son mandat de PDG a été marqué par une bataille par procuration en 2017 avec l’investisseur Nelson Peltz. Bien qu’il ait repoussé les efforts de Peltz pour remporter un siège au conseil d’administration, P&G l’a nommé plus tard cette année-là comme administrateur, notant qu’il avait remporté un grand pourcentage des votes des actionnaires.

« Nous remercions David pour son leadership stratégique et ses conseils au cours des six dernières années alors que la société est revenue à une croissance équilibrée et constante et à la création de valeur », a déclaré McNerney.

« Un plan solide pour un succès durable est en place et le conseil d’administration convient à l’unanimité que le moment est venu de passer à Jon en tant que PDG. Nous sommes chanceux et reconnaissants que David continue d’occuper le poste de président exécutif », a déclaré McNerney.

P&G a également annoncé jeudi que Shailesh Jejurikar avait été élu chef de l’exploitation à compter du 1er octobre.

Jejurikar est actuellement PDG de son segment des tissus et des soins à domicile, la plus grande unité commerciale de P&G.

P&G doit publier ses résultats financiers du deuxième trimestre vendredi matin. Depuis le début de l’année, son action est en hausse de moins de 1%, portant sa valeur marchande à 341,48 milliards de dollars.