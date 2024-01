Prochains prétendants au manager de Liverpool : Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann dans le cadre

C’est le jour que tous les supporters de Liverpool savaient qu’il finirait par arriver.

Au début de la saison prochaine, Jurgen Klopp ne sera pas assis dans l’abri de Liverpool. Au lieu de cela, ce sera quelqu’un d’autre.

Mais qui?

Tout comme ce fut le cas lorsqu’Alex Ferguson a quitté Manchester United et qu’Arsène Wenger a quitté Arsenal, Klopp sera un acte de gestion difficile à suivre. Son héritage est gravé dans la pierre après avoir mené Liverpool au succès national et européen et formé l’un des plus grands groupes de joueurs que le club ait jamais eu. Bonne chance au prochain.

Alors que Liverpool est naturellement désireux de commencer le processus de recrutement, L’Athlétisme a examiné certaines des options possibles disponibles pour le Fenway Sports Group (FSG) alors qu’il décide qui dirigera une nouvelle ère à Anfield.

Xabi Alonso

Un ancien milieu de terrain de Liverpool revient en tant qu’héritier présumé. Dommage que Steven Gerrard vient de signer un nouveau contrat avec Al Ettifaq, non ?

Mais c’est Xabi Alonso qui, ces derniers temps, est devenu un candidat beaucoup plus clair pour déménager à Anfield – et le travail qu’il fait avec le Bayer Leverkusen est toute la preuve requise.

Arrivé en octobre 2022, la première saison n’a pas été facile pour Alonso. Mais au fil du temps, ses méthodes tactiques et de coaching ont transparu et il a façonné une équipe à son image. L’Espagnol peut tirer les enseignements d’une carrière qui l’a vu jouer sous la direction d’une succession de managers d’élite, dont Rafa Benitez, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti et Pep Guardiola.

Après 18 matches, son équipe est invaincue en tête de la Bundesliga – et compte quatre points d’avance sur le Bayern Munich, deuxième. Ils jouent un style de football passionnant, intense et dominé par la possession dans un système 3-4-2-1. Son équipe peut également être pragmatique lorsque cela est nécessaire, même si ce n’est pas tout à fait le football « heavy metal » que Liverpool a parfois joué sous Klopp.



(Christof Koepsel/Getty Images)

Alonso a installé une mentalité de gagnant et un esprit combatif à Leverkusen qui n’est pas sans rappeler ce que Klopp a construit à Liverpool. C’est un personnage du type « premier entré, dernier sorti », qui médite souvent sur des détails tactiques pendant des heures. Alonso n’est pas tout à fait le showman que Klopp est, il se concentre uniquement sur le football plutôt que sur les autres départements du club.

Alonso a joué au plus haut niveau en tant que joueur et semble également être plus que capable d’entraîner dans ce domaine.

Andy Jones

Roberto De Zerbi

L’introduction du manager de Brighton & Hove Albion en Premier League a eu lieu à Anfield en octobre 2022 et son équipe a pris une avance méritée 2-0 après une ouverture dominante de 30 minutes.

C’était le premier aperçu de ce qui est devenu de notoriété publique : l’Italien est un entraîneur innovant et minutieux qui a fait de Brighton l’une des équipes les plus fascinantes à surveiller de la Premier League.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a affirmé que De Zerbi avait changé le football anglais ; un très gros compliment de la part de l’un des plus grands managers de tous les temps.



(Clive Brunskill/Getty Images)

De Zerbi aime que ses joueurs soient des protagonistes sur le terrain et cela nécessite une équipe dominante en matière de possession. Il veut que son équipe construise depuis l’arrière et crée de l’espace pour faire progresser le ballon vers les joueurs attaquants.

Au mieux, il s’agit d’un match entre les meilleures équipes de la division. Il est tactiquement flexible et disposé à modifier sa configuration, son système et son approche tout au long du jeu pour obtenir l’avantage et le contrôle.

Il a imprimé son style à un groupe qui a complètement adhéré à ses méthodes. Son exubérance sur la ligne de touche démontre sa passion et trouverait probablement un bon écho auprès des supporters de Liverpool.

Avec un accès à des ressources plus importantes que celles que Brighton peut lui offrir et une équipe de meilleure qualité, il serait intéressant de voir à quel point une équipe de Liverpool entraînée selon les méthodes de De Zerbi pourrait être bonne.

Andy Jones

Michel

Compte tenu de l’effet transformationnel de Klopp sur le club, il est logique de jeter un coup d’œil à Gérone pour s’inspirer de son prochain faiseur de miracles managérial.

Michel a fait un certain voyage avec les leaders de la Liga, reprenant une équipe encore sous le choc d’une deuxième défaite consécutive en finale des barrages au début de la saison 2021-22. Au cours des deux années et demie qui ont suivi, Michel a pris Gérone et a assuré leur sécurité avant de se lancer dans une quête de titre à peine croyable avec le Real Madrid cette saison.

Le style de Michel repose sur un mouvement inventif et un courage en possession du ballon pour diviser l’opposition. Lors d’un déplacement en début de saison à Séville, l’entraîneur a été surpris en train d’exiger que ses joueurs prennent « deux touches minimum » et jouent au « football de rue » face à une presse agressive, insistant sur la personnalité pour jouer malgré la pression.

Cette philosophie transparaît dans les chiffres : seul Las Palmas a réalisé plus de passes dans sa moitié de terrain cette saison, tandis que Gérone a la vitesse directe la plus faible de toutes les équipes de la Liga, ce qui témoigne d’une préparation patiente et réfléchie.



(Alex Caparros/Getty Images)

Ses tactiques sont adaptables et créatives, illustrées par les rôles changeants de Miguel Gutierrez tout au long de la saison ; un arrière gauche devenu milieu de terrain central, un ailier devenu numéro 8. Le personnage de Michel est intense et obsessionnel, un communicateur à la Guardiola depuis la ligne de touche.

Un déménagement à Liverpool suggérerait une reconstruction stylistique, ainsi qu’une énorme avancée pour un jeune entraîneur en herbe. Là encore, ce n’est rien que Michel n’ait jamais parcouru auparavant.

Thomas Harris

Simone Inzaghi

Liverpool depuis le début de 2021-22 : finalistes de la Ligue des champions, vainqueurs de la FA Cup, vainqueurs de la Coupe de la Ligue, vainqueurs du Community Shield. Ils n’ont pas réussi à détrôner Manchester City, mais ont toujours été excellents dans les compétitions à élimination directe.

Inter Milan sous Simone Inzaghi depuis le début de la saison 2021-22 : finaliste de la Ligue des champions, deux fois vainqueur de la Coppa Italia (Coupe d’Italie), trois fois vainqueur de la Supercoppa (Supercoupe d’Italie).

Il est rare qu’un entraîneur-chef avec ce genre d’armoire à trophées soit facilement disponible, mais l’instabilité notoire avec l’Inter – et la Serie A plus largement – ​​est telle qu’il n’a pas vu son contrat prolongé au-delà de l’été 2025.



(Alex Grimm/Getty Images)

La partie collante est tactique. Inzaghi joue toujours en 3-5-2 – comme dans son précédent emploi à la Lazio – mais son équipe de l’Inter est devenue de plus en plus adaptable. Ils se classent premiers de la Serie A cette saison pour les buts à chiffre d’affaires élevé, les séquences de plus de 10 passes et les séquences qui se terminent par un tir ou une touche dans la surface adverse. Pour les attaques directes – un proxy de contre-attaque – ils arrivent en deuxième position.

Ce style et cette forme pourraient convenir aux profils de joueurs de Liverpool, notamment un rôle d’ailier pour Andy Robertson sur la gauche. Cela pourrait ajouter suffisamment de milieu de terrain et de soutien défensif pour déplacer Trent Alexander-Arnold à l’intérieur de manière permanente. Cela signifie échanger des arrières contre des ailiers, mais Mohamed Salah et Darwin Nunez semblent tout aussi menaçants que les n°9, et Liverpool pourrait continuer à faire preuve de flexibilité tactique.

Liam Tharme

Unai Emery

Injustement moqué à l’époque à Arsenal, le retour d’Unai Emery en Premier League a été une histoire de rédemption catégorique.

Il a pris une équipe d’Aston Villa découragée et en difficulté et en a fait des challengers pour le titre et la qualification pour la Ligue des champions en moins de 12 mois.

Les références d’Emery sont difficiles à remettre en question, en particulier en Europe où son expertise a conduit Séville à trois titres consécutifs en Ligue Europa entre 2013 et 2016 et plus récemment avec Villarreal lors de la saison 2020-21.

L’homme de 52 ans est un bourreau de travail et il a eu beaucoup de contrôle à Villa pour s’entourer de personnes en qui il a confiance et avec lesquelles il travaille en collaboration, comme le directeur sportif Monchi. C’est quelque chose que Liverpool devra considérer étant donné le bouleversement supplémentaire du personnel d’entraîneurs de Klopp et du directeur sportif par intérim Jorg Schmadtke qui part également.



(Visionhaus/Getty Images)

Emery est très respecté dans les cercles d’entraîneurs. Il a amélioré les joueurs collectivement et individuellement, en s’en tenant à un ensemble de principes fondamentaux et à un cadre tactique qui peut être modifié en fonction de l’opposition et de l’état du jeu.

Il a tendance à privilégier un système 4-2-3-1 ou 4-4-2 et souhaite que son équipe joue un football fluide, offensif avec des mouvements et des combinaisons constants.

Hors de possession, son équipe adopte une forme en 4-4-2 et son équipe presse et adopte une ligne défensive élevée qui lui a permis de prendre extrêmement bien ses adversaires hors-jeu. Cette saison, ils ont provoqué 106 hors-jeu, soit plus que toute autre équipe des cinq meilleurs championnats européens.

Combien de discussions ont eu lieu sur la ligne défensive de Liverpool au fil des ans ? C’est quelque chose qui continuerait certainement sous Emery.

Andy Jones

Thomas Franck

En ce qui concerne les remplacements à proximité, Thomas Frank pourrait être une cible astucieuse (et assez réaliste) pour minimiser l’impact potentiel d’un changement tactique global.

Le Danois a supervisé l’ascension impressionnante de Brentford en Premier League avec un minimum de bruit, avec deux finitions en milieu de tableau à son actif et quelques victoires notables en cours de route. Seul Brighton (40) a pris plus de points contre les « Big Six » depuis leur promotion ; Brentford a battu Manchester City à deux reprises, Chelsea à trois reprises et Manchester United par quatre buts à zéro.

Frank est tactiquement flexible, adaptant sa philosophie agressive de hors-possession pour exploiter les faiblesses de ses adversaires. Les chiffres pressants de Brentford sont « les meilleurs du reste », se classant huitième pour le nombre de passes qu’ils autorisent par action défensive (PPDA) depuis leur promotion, reflétant leur désir de s’affirmer malgré leur récente arrivée en première division.



(Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

La forme habituelle en 4-3-3 de Brentford sera également familière dans le Merseyside, car les ailiers inversés permettent aux arrières latéraux de continuer à avancer. De plus, Bryan Mbeumo a prospéré dans un rôle à la Salah sous Frank, tandis que son 3-5-2 préféré contre les plus grandes équipes de la division fait du rôle inversé d’Alexander-Arnold dans la possession un…