Prochaines tournées à Détroit, Birmingham, Milford

Les habitants de la métropole de Détroit auront bientôt l’occasion d’explorer une sélection de maisons magnifiquement préservées et riches en histoire.

Au cours des prochaines semaines, des visites à domicile dans toute la région offriront une occasion unique de découvrir différents styles architecturaux, quartiers et monuments, mettant en valeur l’histoire dynamique de la région dans des villes comme Détroit, Birmingham et Milford.

L’extérieur d’une maison historique qui sera présentée lors de la tournée University District Home Tour à Détroit le 14 septembre 2024.

La plupart des maisons présentées présentent des éléments architecturaux distinctifs tels que des toits en ardoise, des vitraux, des carreaux Pewabic, des salles de bains Art déco et des plâtreries décoratives. Certaines de ces résidences remontent aux années 1920, offrant un aperçu du passé.

Le Visite à domicile du quartier universitairepar exemple, présentera six maisons aux styles Tudor Revival et Colonial Revival. Certaines de ces résidences historiques s’étendent sur plus de 4 500 pieds carrés d’espace habitable et comprennent plus de cinq chambres, souvent réparties sur trois étages, plus un sous-sol.

« Nous nous attendons à ce que plus de 800 personnes se joignent à nous le 14 septembre pour une belle journée, visitant des maisons qui ont été entretenues avec amour et, dans certains cas, remises en état de manière innovante », a déclaré Dinah Dittman, coprésidente du Detroit University District Home Tour 2024.

Un mur le long de l’escalier d’une maison de Muirland, qui sera présenté lors de la tournée des maisons du quartier universitaire, présente une collection d’œuvres d’art sur le thème de Détroit.

Quartier universitaire de Détroit est bordé par West 7 Mile Road, Livernois Avenue, McNichols Road et Parkside Street. Le quartier compte environ 1 400 ménages.

L’une des maisons présentées lors de la visite a été achetée il y a trois ans par ses propriétaires actuels, le Dr Drena Belland et Darren Howell. Attirés par la cohésion, la tranquillité et la diversité du quartier, ils ont vu un grand potentiel dans cette maison en pierre calcaire et en brique de 1927.

« Je voulais en faire un lieu d’exposition », a déclaré Belland.

La maison était annoncée comme prête à emménager et semblait esthétiquement agréable, mais des problèmes cachés sont rapidement apparus. La maison de 57 fenêtres nécessitait des améliorations importantes, notamment la plomberie, les systèmes électriques, une chaudière et le remplacement de 27 fenêtres.

Plus: Une maison rose historique arrive sur le marché du centre du Michigan pour 2,4 millions de dollars

Aujourd’hui, la maison est une véritable pièce maîtresse. L’entrée est ornée de carreaux Pewabic avec l’adresse de la rue et d’un motif reproduisant le drapeau de la ville de Détroit. Partout dans la maison, l’amour de Belland et Howell pour l’histoire de Détroit est évident, avec des murs ornés de souvenirs mettant en vedette des scènes et des monuments historiques tels que la gare ferroviaire récemment rénovée, l’usine Vernor, le bateau Bob-Lo, le Detroit Institute of Arts et l’Eastern Market. Leur collection comprend également des livres et des magazines qui mettent en valeur l’histoire de Détroit.

« Quand j’ai commencé à trouver cette œuvre d’art, je me suis dit : essayons de faire partie de la visite de la maison », a déclaré Belland, ajoutant que le comité avait visité et aimé la maison.

« Je n’avais pas réalisé à quel point cela impliquait beaucoup de travail, mais elle a vraiment aimé l’idée », a déclaré Howell. « Elle a un talent naturel pour le design et un bon sens du détail. »

La maison comprend cinq chambres, quatre salles de bain complètes et deux demi-salles de bain.

Il conserve de nombreuses caractéristiques originales telles que des moulures couronnées, des fenêtres en verre au plomb, des planchers de bois franc, des cheminées à bois et des sols en pierre calcaire, le tout magnifiquement complété par des meubles anciens et un mélange de luminaires modernes et anciens.

La suite principale comprend un coin salon, une salle de bain rénovée avec une douche à effet pluie, une baignoire profonde et des puits de lumière. La suite comprend également une laveuse, une sécheuse et un mini-réfrigérateur pratiques.

L’intérieur d’une maison qui fera partie du University District Home Tour à Détroit le 14 septembre 2024.

La cuisine moderne avec sa conception ouverte est lumineuse, offrant une lumière naturelle, un grand espace de comptoir et d’armoires et des sièges de comptoir qui s’ouvrent sur le coin petit-déjeuner, la salle à manger et la salle familiale.

Pour les amateurs d’histoire ou toute personne en quête d’inspiration pour ses propres projets de rénovation, cet événement et d’autres visites à venir sont des opportunités parfaites.

Les billets sont disponibles dès maintenant.

La visite à domicile du quartier universitaire est prévue de 10 h à 17 h le 14 septembre. Les billets d’entrée générale sont de 30 $ ; les enfants de 3 à 18 ans sont de 5 $ ; et les enfants de moins de 3 ans sont admis gratuitement. Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez le site événementbriteLes billets seront également disponibles le jour de l’événement pour 35 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants de 3 à 18 ans à l’église épiscopale All Saints, 3837 W. Seven Mile Road à Détroit.

L’intérieur de plusieurs maisons historiques qui feront partie du University District Home Tour à Détroit le 14 septembre 2024.

Des food trucks seront sur place tout au long de la journée lors du University District Home Tour.

Autres tournées à venir :

35e Tournée annuelle des maisons de Birmingham:Cet événement de collecte de fonds autoguidé pour La Maison Communautaire Le projet comprendra sept résidences privées dans les régions de Birmingham et Bloomfield, présentant une variété de styles, notamment l’élégance classique, les designs contemporains ou l’architecture innovante. Chaque maison sera dirigée par des guides compétents qui donneront vie aux propriétés en partageant la riche histoire, les tendances en matière de design et les faits intéressants des propriétaires.

En prime, les visiteurs peuvent faire une pause déjeuner à midi au Community House, préparé par Ryan Friedrich, le réputé chef exécutif du Community House.

L’événement est prévu de 10h30 à 15h30 le 12 septembre. L’inscription et les sacs de visite peuvent être récupérés à la Maison communautaire. Les billets coûtent 42 $ pour la visite de la maison uniquement, 62 $ pour la visite de la maison avec déjeuner et une nouvelle option VIP permet aux invités de commencer la visite à 9h30 pour 52 $. Pour plus d’informations, visitez le site maisoncommunautaire.com.

Société historique de Milford 46ème Visite annuelle à domicile:Cette année, la tournée comprendra des maisons et des églises, ainsi que le musée de la Milford Historical Society. L’événement est prévu de 11 h à 17 h les 21 et 22 septembre. L’entrée est de 20 $ pour les adultes et de 15 $ pour les seniors. Les billets seront en vente à partir du 6 septembre au musée de la Historical Society, à Acorn Farms, à Main Street Art, à Nana’s Niche & Corner et à Your Nesting Place. Pour plus d’informations, visitez le site histoire de milford.

Brendel Hightower écrit sur l’immobilier et d’autres sujets pour le Detroit Free Press. Contactez-la à [email protected]. Soutenez le journalisme local : Abonnez-vous au Detroit Free Press.

Cet article a été publié à l’origine sur le Detroit Free Press : Découvrez les maisons historiques de la métropole de Détroit : visites de maisons à venir