Prochaines étapes pour l’USMNT dans le cycle de la Coupe du monde après la perte de la Gold Cup

L’élimination des États-Unis de la Gold Cup la semaine dernière a représenté une sorte de point de contrôle. Pendant la majeure partie de l’année, diverses itérations de l’équipe se sont réunies à la suite de la Coupe du Monde de la FIFA avec une paire d’entraîneurs intérimaires et une compréhension floue de la façon dont l’équipe serait dirigée vers l’avant.

Ce n’était pas une façon idéale de commencer le nouveau cycle de la Coupe du monde avant le retour du tournoi à domicile en 2026, mais les sept derniers mois ont toujours été sans conséquence, peu importe qui errait sur la touche.

Le bref récapitulatif est le suivant : après que le contrat de l’entraîneur Gregg Berhalter n’a pas été renouvelé puis a expiré le 31 décembre, son assistant, Anthony Hudson, a guidé l’équipe à travers deux matches amicaux de janvier (contre la Serbie et la Colombie), deux phases de groupes de la Ligue des Nations de la CONCACAF. matchs (contre Grenade et El Salvador) et un match amical contre le Mexique. Lorsqu’il est parti pour prendre un emploi au Qatar, le relais a été passé à BJ Callaghan, qui a entraîné l’équipe à remporter les demi-finales et la finale de la Ligue des Nations (contre le Mexique et le Canada respectivement) et à travers cinq matchs à la Gold Cup — même après que Berhalter a été réembauché le 17 juin – au cours duquel l’équipe a été éliminée par le Panama en demi-finale.

Au total, les États-Unis ont remporté six matchs, en ont fait cinq nuls et perdu une fois (deux fois si l’on inclut les tirs au but au Panama). Ils ont dominé leurs adversaires 31-8 et 53 joueurs ont remporté au moins une sélection.

Pour la plupart, les deux anciens assistants de Berhalter ont également maintenu le statu quo. Il y avait les ajustements naturels qui accompagnent différents adversaires et listes, mais le style et la sélection des joueurs étaient tous très familiers.

Voici un retour sur les derniers mois et quelques éléments à surveiller dans les mois à venir :

Bienvenue Balo

Sans aucun doute, le développement le plus important depuis la Coupe du monde est survenu lorsque Folarin Balogun, l’attaquant né à New York et élevé en Angleterre, a promis son avenir international à l’USMNT. L’attaquant a été la faiblesse flagrante de l’équipe tout au long des éliminatoires de la Coupe du monde et au Qatar, et l’arrivée de Balogun transforme immédiatement l’attaque. Il a marqué 22 buts dans toutes les compétitions en prêt d’Arsenal avec l’équipe française du Stade de Reims l’année dernière – il était quatrième au classement des buteurs de Ligue 1 – et à 22 ans, il a le potentiel de devenir une star mondiale.

Bien qu’il n’ait disputé que deux matchs en rouge, blanc et bleu, ses apparitions dans la Ligue des Nations contre le Mexique au Canada ont fourni un aperçu passionnant de ce qui l’attend.

Où devrait jouer Gio Reyna ?

La divergence la plus significative entre Callaghan et Berhalter concernait la manière dont il utilisait Reyna. À l’exception d’un passage de 15 minutes en tant qu’attaquant contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde, Reyna a été utilisée exclusivement sur l’aile sous Berhalter. Il avait une certaine liberté d’errer, mais il n’était pas un milieu de terrain offensif central. Cela a changé dans la Ligue des Nations avec grand effet, lorsque Callaghan a déplacé Reyna au centre et l’a joué devant deux milieux de terrain (Yunus Musah et Weston McKennie, et Musah et Brenden Aaronson). Il y a plusieurs facteurs en jeu ici, mais Reyna à cet endroit – avec Balogun en tête – a rendu l’équipe plus dangereuse qu’à tout moment depuis plusieurs années.

Le déplacement de Reyna à l’intérieur oblige à prendre des décisions difficiles, à savoir que faire du célèbre milieu de terrain « MMA » (« Musah, McKennie, Adams) ? Le groupe a bien travaillé ensemble au Qatar, mais collectivement, il manquait dans le dernier tiers. expérimentation à l’automne.

Avec Reyna, il y a aussi l’éléphant dans la pièce dont il faut tenir compte. Berhalter a reconnu dans sa conférence de presse de réintroduction qu’il y avait « du travail à faire » pour réparer sa relation avec Reyna après le drame familial embarrassant les impliquant après la Coupe du monde. Ça va rester un sujet jusqu’à ce qu’ils indiquent tous les deux qu’ils ont clarifié l’air.

Nouveau départ, confirmé

Plusieurs joueurs clés s’entraînent avec de nouveaux clubs en Europe.

Christian Pulisic, Milan AC: Le séjour de Pulisic dans l’ouest de Londres a été une série de hauts et de bas, mais finalement – d’un point de vue américain – il est défini par son manque d’opportunités constantes, résultant de diverses blessures. Avec un nouveau club dans une nouvelle ligue, c’est un point d’inflexion massif dans la carrière de Pulisic. Il entre dans la fleur de l’âge et on s’attend à ce qu’il joue un rôle clé à Milan. On l’a vu au niveau international, mais le moment est venu pour Pulisic de produire à haut niveau en Europe (et de rester en bonne santé).

Brenden Aaronson, FC Union Berlin: Après un transfert de 30 millions de dollars à Leeds United en provenance du FC Salzburg, Aaronson est apparu dans 36 des 38 matches de Premier League, mais a cherché à déménager ailleurs une fois l’équipe reléguée. Avec l’Union Berlin, Aaronson rejoint une équipe de l’UEFA Champions League qui ne sera pas en proie à l’insuffisance défensive qui était présente à Leeds.

Timothy Weah, Juve: Le transfert de Weah à la Juventus peut être perçu différemment selon la perspective. Pour le joueur, c’est un passage impressionnant dans un grand club où il avait vraisemblablement un rôle défini qui l’attendait dans le onze de départ. C’est tout fantastique. La raison d’un certain scepticisme du point de vue de l’USMNT, cependant, est que le rôle est à l’arrière droit – une position que l’équipe nationale n’utilise pas.

Weah a été utilisé progressivement plus loin sur le terrain pendant son séjour à Lille, et c’est ce qui a attiré l’attention de la Juventus. Pourtant, il fera une grande partie de ce qu’il fait en tant qu’ailier droit pour les États-Unis, où il fournit de la largeur et étire la ligne de fond.

Ricardo Pepi, PSV Eindhoven: Malgré tout ce qui a été dit sur les joueurs de la MLS qui arrivent en Europe, les deux dernières années de Pepi ont été un rappel qu’aller en Europe pour le bien de l’Europe n’est pas toujours la meilleure voie à suivre. Chaque situation est différente. Juste ou pas, le déménagement de Pepi à Augsbourg lui a probablement coûté une place sur la liste de la Coupe du monde et donc le passage au PSV semble être le meilleur des cas. Après une impressionnante saison de 12 buts dans une équipe (Groningue) qui a été reléguée, Pepi pourrait être un prétendant au Golden Boot dans un club de la Ligue des champions.

En déplacement ?

Le carrousel de transfert n’est pas terminé, et voici quelques autres joueurs à surveiller :

Tyler Adams, Leeds United: Adams a été l’un des points positifs d’une saison plutôt sombre à Elland Road, et il devrait avoir beaucoup de prétendants pour le maintenir dans l’élite. Il a été lié à un certain nombre de clubs, mais jusqu’à présent, rien ne s’est concrétisé.

Weston McKennie, Juventus: La période de prêt de McKennie à Leeds n’a pas fonctionné, et maintenant il est de retour avec la Juventus avec un avenir incertain. McKennie a rapporté pour la pré-saison, mais plusieurs rapports en Europe indiquent qu’il est peu probable qu’il participe à la tournée américaine du club et qu’il ne reviendra pas.

Yunus Musah, Valence: Pourrait-on voir Musah faire équipe avec Pulisic à l’AC Milan ? Cette possibilité a été évoquée pendant des semaines, avec La Gazzetta dello Sport rapportant lundi que Musah a convenu de conditions personnelles avec le club. Il n’a pas nécessairement besoin de bouger, mais il sera intéressant de le voir avec Pulisic ensemble.

Sergiño Dest, Barcelone: La saison 2022-23 a été en grande partie perdue pour Dest, qui est tombé en disgrâce à Barcelone et n’a guère été utilisé lors de son prêt à l’AC Milan. Dest a déclaré la semaine dernière qu’il avait l’intention de se battre pour sa place au Barca, mais il ferait mieux de trouver un endroit où jouer régulièrement s’il ne gagne pas de rôle pendant la pré-saison.

Traverser l’étang ?

Brandon Vazquez et Jesus Ferreira: Tant qu’ils sont en MLS, il est difficile de voir Ferreira ou Vazquez défier sérieusement Balogun ou Pepi sur le tableau des profondeurs. Pourtant, les deux joueurs approchent de cette étape de leur carrière où il est temps de monter de niveau. Mais, encore une fois, ils ne devraient pas y aller juste pour y aller ; ils doivent trouver des clubs où ils seront utilisés. Il vaut mieux être un partant de tous les matchs en MLS qu’un joueur rarement utilisé en Europe.

Walker Zimmerman et Miles Robinson : Zimmerman et Robinson ont tous deux été des joueurs clés lors des qualifications pour la Coupe du monde, et il ne leur reste plus rien à prouver en MLS. Il est temps de voir comment leur jeu se traduit ailleurs.

Et après?

Le retour de Berhalter sur la touche aura lieu à Saint-Louis le 9 septembre, dans l’un des quatre matches amicaux que l’équipe a alignés cet automne. Compte tenu du manque de continuité au cours des derniers mois, c’est à ce moment que le cycle 2026 commencera véritablement. Avant que l’accent ne soit mis sur la Coupe du monde, cependant, l’équipe peut d’abord se concentrer sur la préparation de la Copa America de l’été prochain.