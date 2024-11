Prochaines cliniques de vaccination et de dépistage des unités mobiles de santé publique dans toutes les zones

L’unité mobile de santé publique (PHMU) soutient l’accès à la vaccination et aux tests en Nouvelle-Écosse. Pour aider à garantir l’accès local à ces services importants, le PHMU organisera des cliniques dans les communautés de la province au cours des prochains jours. Toutes les cliniques à venir peuvent être consultées en ligne sur www.nshealth.ca/PHMU.

Les cliniques des unités mobiles de santé publique offrent des vaccins et des tests contre la COVID-19 et la grippe à ceux qui sont admissibles. Certaines cliniques peuvent également proposer des vaccins contre le pneumocoque. Les rendez-vous peuvent être sur réservation uniquement, sur rendez-vous uniquement ou une combinaison des deux. Consultez la liste des cliniques pour plus de détails.

Trouvez d’autres façons d’accéder aux vaccins d’automne sur www.nshealth.ca/seasonal-vaccines.

Cliniques à venir

ZONE CENTRALE

Centre du patrimoine de Fisherman’s Cove

4, chemin Government Wharf, Eastern Passage

Mercredi 6 novembre de 11h à 16h30

Offrir des vaccins et des tests contre la COVID-19 et la grippe, ainsi que des vaccins contre le pneumocoque.

Rendez-vous pris recommandés. Visites limitées disponibles.

ZONE EST

Centre communautaire de la rivière Spanish

1842, chemin Kings, Sydney

Samedi 2 novembre de 11 h à 18 hOffre des vaccins contre la COVID-19, la grippe et le pneumocoque.

Rendez-vous pris recommandés. Visites limitées disponibles.

Caserne de pompiers de Port Hood

304, rue Main, Port Hood

Dimanche 3 novembre de 11h30 à 16h30

Offrir des vaccins et des tests contre la COVID-19 et la grippe, ainsi que des vaccins contre le pneumocoque.

Rendez-vous pris recommandés. Visites limitées disponibles.

Club Des Retraites – Chéticamp

15108, rue Main, Chéticamp

Mercredi 6 novembre de 12h à 16h30

Offrir des vaccins et des tests contre la COVID-19 et la grippe, ainsi que des vaccins contre le pneumocoque.

Rendez-vous pris recommandés. Visites limitées disponibles.

ZONE NORD

Bureau de santé publique de Truro (aile B) – Clinique de vaccination des enfants

600, chemin Abénakis, Truro

Lundi 4 novembre de 9h à 15h

Offrir des vaccins contre la COVID-19 et la grippe aux enfants âgés de 6 mois à 12 ans

Rendez-vous le matin (9h-11h45) : Appelez le 902-893-5820 pour réserver

Rendez-vous l’après-midi (13h-15h) : Réservez en ligne ou appelez le 1-833-797-7772

ZONE OUEST

Service d’incendie d’Annapolis Royal

5, rue Saint-Antoine, Annapolis Royal

Mardi 5 novembre de 12h à 16h30

Offrir des vaccins et des tests contre la COVID-19 et la grippe, ainsi que des vaccins contre le pneumocoque.

Rendez-vous pris recommandés. Visites limitées disponibles.

Veuillez noter: