Prochaines cliniques de vaccination et de dépistage dans les unités mobiles de santé publique

L’unité mobile de santé publique (PHMU) soutient l’accès à la vaccination et aux tests en Nouvelle-Écosse. Pour aider à garantir l’accès local à ces services importants, le PHMU organisera des cliniques dans les communautés de la province au cours des prochains jours. Toutes les cliniques à venir peuvent être consultées en ligne à www.nshealth.ca/PHMU.

Les cliniques mobiles de la Santé publique offrent des vaccins et des tests contre la COVID-19 et la grippe aux personnes admissibles. Certaines cliniques peuvent également proposer des vaccins antipneumococciques.

Les rendez-vous peuvent être sur place uniquement, sur réservation uniquement ou une combinaison des deux. Consultez la liste des cliniques pour plus de détails.

Trouvez d’autres façons d’accéder aux vaccins d’automne sur www.nshealth.ca/seasonal-vaccines.

Cliniques à venir

ZONE EST

Service de pompiers volontaires de Big Pond

7215 NS-4, Grand Étang

Mardi 29 octobre de 11h à 18h

Offrir des vaccins et des tests contre la COVID-19 et la grippe, ainsi que des vaccins contre le pneumocoque.

Rendez-vous pris recommandés. Visites limitées disponibles.

Caserne de pompiers de Glace Bay

87, rue Reeves, Glace Bay

Vendredi 1er novembre de 11h à 18h

Offrir des vaccins et des tests contre la COVID-19 et la grippe.

Rendez-vous pris recommandés. Visites limitées disponibles.

ZONE NORD

Centre de ressources familiales d’East Hants – Salle 104

224, route 214, Elmsdale

Mercredi 30 octobre de 10h à 15h

Offrir des vaccins contre la COVID-19 et la grippe (six mois et plus) ainsi que des vaccins de routine aux enfants qui n’ont pas de médecin.

Uniquement sur rendez-vous, sans rendez-vous.

ZONE OUEST

Légion royale canadienne de New Ross

64, chemin Forties, New Ross

Mercredi 30 octobre de 11h30 à 17h30

Offrir des vaccins et des tests contre la COVID-19 et la grippe, ainsi que des vaccins contre le pneumocoque.

Rendez-vous pris recommandés. Visites limitées disponibles.

Veuillez noter:

Les vaccins et les tests sont gratuits et accessibles à tous ceux qui satisfont aux critères d’éligibilité.

Veuillez apporter votre carte Santé si vous en avez une.

Veuillez vous habiller en conséquence, car vous devrez peut-être faire la queue à l’extérieur ; .

Les cliniques peuvent être annulées en raison du mauvais temps.

Les cliniques d’unités mobiles de santé publique sont des environnements de soins de santé et les masques sont obligatoires. Un masque vous sera offert à votre arrivée.

L’unité mobile de santé publique ne dispense pas de soins de santé primaires. Vous pouvez en savoir plus sur les cliniques mobiles de soins primaires ici.

