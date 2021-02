Parmi les gouvernements et ceux de l’industrie du voyage, un nouveau terme est entré dans le vocabulaire: le passeport vaccinal. L’un des ordres exécutifs du président Biden visant à enrayer la pandémie demande aux agences gouvernementales d ‘«évaluer la faisabilité» de lier les certificats de vaccin contre le coronavirus avec d’autres documents de vaccination, et d’en produire des versions numériques. Le gouvernement danois a déclaré mercredi que dans les trois à quatre prochains mois, il déploierait un passeport numérique qui permettra aux citoyens de montrer qu’ils avaient été vaccinés. Ce ne sont pas seulement les gouvernements qui proposent des passeports vaccinaux. Dans quelques semaines, Etihad Airways et Emirates commenceront à utiliser un laissez-passer numérique, développé par l’Association du transport aérien international, pour aider les passagers à gérer leurs projets de voyage et fournir aux compagnies aériennes et aux gouvernements des documents attestant qu’ils ont été vaccinés ou testés pour Covid-19.

Le défi à l’heure actuelle est de créer un document ou une application acceptée dans le monde entier, qui protège la vie privée et est accessible aux personnes indépendamment de leur richesse ou de leur accès aux smartphones. Voici ce que nous savons sur l’état actuel des passeports de vaccins numériques. Qu’est-ce qu’un passeport ou passeport pour vaccins? Une carte de vaccination ou un passeport est un document prouvant que vous avez été vacciné contre Covid-19. Certaines versions permettront également aux gens de montrer qu’ils ont été testés négatifs pour le virus et peuvent donc voyager plus facilement. Les versions sur lesquelles travaillent actuellement les compagnies aériennes, les groupes industriels, les organisations à but non lucratif et les entreprises technologiques seront quelque chose que vous pourrez utiliser sur votre téléphone mobile en tant qu’application ou partie de votre portefeuille numérique. «Il s’agit d’essayer de numériser un processus qui se produit maintenant et d’en faire quelque chose qui permet plus d’harmonie et de facilité, facilitant ainsi les déplacements entre les pays sans avoir à sortir différents papiers pour différents pays et différents documents à différents points de contrôle, »A déclaré Nick Careen, vice-président senior pour les aéroports, les passagers, le fret et la sécurité à l’IATA. M. Careen a dirigé l’initiative des laissez-passer de voyage de l’IATA.

L’IATA est l’une des nombreuses organisations qui travaillent sur des solutions numériques pour rationaliser le processus d’accréditation de voyage depuis des années; pendant la pandémie, ces groupes se sont concentrés sur l’inclusion du statut vaccinal. L’idée est que si vous avez toutes les informations pertinentes sur votre téléphone, un temps considérable sera économisé.

En plus de l’IATA, IBM a développé son propre Pass santé numérique cela permettrait aux individus de présenter une preuve de vaccination ou un test négatif pour accéder à un lieu public, comme un stade de sport, un avion, une université ou un lieu de travail. Le pass, basé sur la technologie blockchain d’IBM, peut utiliser plusieurs types de données, y compris les contrôles de température, les notifications d’exposition aux virus, les résultats des tests et l’état des vaccins. Le Forum économique mondial et la Commons Project Foundation, un groupe suisse à but non lucratif, ont testé un passeport de santé numérique appelé CommonPass, ce qui permettrait aux voyageurs d’accéder à des informations sur les tests ou la vaccination. Le pass générerait un code QR qui pourrait être montré aux autorités.