Prochaine version bêta du développeur VisionOS pour inclure l’App Store

Apple a annoncé que plus tard cet automneil publiera une nouvelle version bêta pour les développeurs visionOS qui inclura l’App Store, proposant des applications et des jeux conçus pour visionOS, ainsi que des centaines de milliers d’applications iPad et iPhone qui fonctionnent également sur visionOS.

Par défaut, les applications iPad et/ou iPhone déjà disponibles sur l’App Store seront automatiquement disponibles sur l’App Store sur Apple Vision Pro. La plupart des frameworks disponibles dans iPadOS et iOS sont également inclus dans visionOS, ce qui signifie que presque toutes les applications iPad et iPhone peuvent fonctionner sur visionOS, sans modification.

Les développeurs auront la possibilité de supprimer leurs applications iPad et/ou iPhone existantes de l’App Store visionOS et de créer des versions visionOS spécifiques de leurs applications à l’aide du nouveau kit de développement logiciel (SDK) visionOS.

Le nouveau casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple associe le contenu numérique au monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur.

Construit sur la base de macOS, iOS et iPadOS, visionOS est un nouveau système d’exploitation qui offre des expériences spatiales pour le casque Apple Vision Pro. visionOS propose une nouvelle interface tridimensionnelle qui donne au contenu numérique une apparence et une sensation présentes dans le monde physique de l’utilisateur.