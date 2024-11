PRÉVISION : Prochaine série de tempêtes dans la nuit Mise à jour : 19 h 00 HAC le 2 novembre 2024

D’ACCORD. TROIS. DEUX UN. MERCI DE VOUS CONNECTER À COCO. COM OU L’APPLICATION MOBILE COCO. Je suis la météorologue SABRINA BATES et je regarde vos prévisions pour le reste de votre week-end. NOUS VOUS PRÉPARONS VRAIMENT À UN ÉVÉNEMENT DE FORTES PLUIES. CELA COMMENCE AUJOURD’HUI, VOTRE SAMEDI, SE CONTINUE JUSQU’À DIMANCHE. NOUS ENVISAGONS ÉGALEMENT QUE CELA CONTINUE JUSQU’À LUNDI. C’EST POURQUOI NOUS AVONS UNE VEILLE D’INONDATION ICI EN VIGUEUR POUR LE CENTRE ET L’EST DE L’OKLAHOMA. TOUT LE MONDE EN VERT ICI S’ATTENDRA À DES CONDITIONS DE PLUIES VRAIMENT FORTES TORRENTIELLES, DES PLUIES QUE NOUS N’AVONS PAS VUES DEPUIS DES MOIS ICI DANS TOUT L’ÉTAT. C’EST AUSSI UN RISQUE INTEMPÉRIEUR GRAVE. ALORS QUE NOUS ALLONS PENDANT LE RESTE DE CETTE SOIRÉE JUSQU’À LA NUIT, NOUS SURVEILLONS UNE DEUXIÈME VAGUE DE TEMPÊTES POUR SE PROCÉDER AVEC CES FORTES PLUIES. VOUS ENVISAGEZ UN RISQUE DE NIVEAU 2 ICI DU SUD-OUEST DE L’OKLAHOMA JUSQU’AU MÉTRO OKC, PRINCIPALEMENT EN REGARDANT DES VENTS DESTRUCTEURS. TRÈS FAIBLE PROBABILITÉ DE VOIR QUELQUES GRELE DE LA TAILLE D’UN QUART. MAIS PLUS ENCORE QUE DE TRÈS FORTES PLUIES TORRENTIELLES, DES FOUDRES, UNE MENACE BIEN SÛR AUSSI. NOUS SURVEILLERONS ÉGALEMENT UNE MENACE DE TORNADE TRÈS FAIBLE PENDANT LA NUIT. VRAIMENT JUSTE LE LONG DE LA BORDURE D’ATTAQUE ET UNE VARIATION TRÈS RAPIDE ET UNE BRÈVE TORNADE ALORS QUE NOUS TRAVAILLONS À TRAVERS NOTRE PRÉDICTEUR, NOUS VOYONS DE LA PLUIE COMMENCER À SE DÉPLACER DANS LE CENTRE ET L’EST DE L’OKLAHOMA. Alors que nous nous dirigeons vers après le coucher du soleil, nous regardons notre très grande prochaine vague arriver. Je n’atteindrai pas vraiment le couloir I-35 et le métro OKC avant MINUIT. N’OUBLIEZ PAS, NOUS AVONS LE CHANGEMENT D’HEURE AU COURS DE LA NUIT. Donc, si nous avons des avertissements, leur timing peut être un peu différent de celui auquel nous sommes habitués ici. ET NOUS REGARDONS CETTE LIGNE DE TEMPÊTES CONTINUER APRÈS DEUX, TROIS ET 4 heures du matin, SE DÉPLACER VERS L’EST DE L’OKLAHOMA AUX TÔTES DE VOTRE DIMANCHE. Et puis nous attendrons une autre vague qui s’installera dans l’État. ASSUREZ-VOUS MAINTENANT DE RESTER À L’ÉCOUTE DE KOCO DEMAIN MATIN VOTRE DIMANCHE, NOUS VOUS GUIDERONS À TRAVERS