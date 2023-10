Prochaine phase d’enquête Covid pour « accorder un examen particulier » aux décisions de Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La prise de décision politique concernant le confinement, les restrictions de voyage et la distanciation sociale pendant la pandémie de Covid devrait être examinée à la loupe alors que commence la prochaine phase de l’enquête britannique sur le Covid-19.

Le travail du gouvernement pendant la crise sera scruté au cours des prochaines semaines alors que l’enquête examinera la prise de décision clé à Westminster entre janvier 2020 et février 2022, lorsque les dernières restrictions Covid en Angleterre ont été levées.

L’enquête, dirigée par la baronne Heather Hallett, examinera également les décisions à l’origine des restrictions régionales, également connues sous le nom de « système à plusieurs niveaux ; travailler à domicile ; conseils sur le port du masque et contrôles aux frontières ».

Il examinera les données de modélisation réalisées par les scientifiques, qui ont donné des estimations sur la transmission du virus et les taux de mortalité.

Les ministres et autres responsables gouvernementaux devraient témoigner au cours du deuxième module de l’enquête, intitulé « Prise de décision et gouvernance politique au Royaume-Uni ».

Parmi les autres témoins figureront des conseillers experts, notamment des membres du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), des fonctionnaires et des responsables de la santé du NHS, du ministère de la Santé et des Affaires sociales et de Public Health England, aujourd’hui disparu.

L’enquête a déclaré qu’elle « accorderait un examen particulier » aux décisions prises par le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, et son cabinet.

Un élément de preuve clé inclura probablement les messages WhatsApp de M. Johnson.

L’appareil qu’il a utilisé pendant les périodes cruciales de la pandémie de Covid devrait contenir des messages relatifs à l’ordre de trois confinements en 2020.

L’enquête tiendra également des auditions spécifiques sur « les questions stratégiques et primordiales » en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Les audiences publiques du deuxième module de l’enquête débuteront mardi à Dorland House à Londres.

Les déclarations d’ouverture seront lues mardi et mercredi matin.

Mercredi après-midi, l’enquête devrait entendre Joanna Goodman de Covid-19 Bereaved Families for Justice, le Dr Alan Wightman de Scottish Covid Bereaved et Anna-Louise Marsh-Rees de Covid-19 Bereaved Families for Justice Cymru. .

Catriona Myles de l’association d’Irlande du Nord Covid-19 Bereaved Families for Justice, le professeur James Nazroo, le professeur Philip Banfield de la British Medical Association et Caroline Abrahams of Age UK témoigneront jeudi.

Vendredi, l’enquête entendra le professeur David Taylor-Robinson, l’ancienne commissaire aux enfants Anne Longfield, Kate Bell du Congrès des syndicats, Ade Adeyemi de la Fédération des organisations de santé des minorités ethniques, le Dr Claire Wenham et Rebecca Goshawk de Solace Women’s Aid.

Les audiences publiques se dérouleront sur 35 jours entre le 3 octobre et le 14 décembre.