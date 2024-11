Prochaine menace de violentes tempêtes, les inondations se dessinent ce week-end

La prochaine menace de violentes tempêtes et d’inondations prend forme ce week-end alors qu’un nouveau système de tempêtes s’apprête à secouer les plaines et le Midwest.

Le centre de prévision FOX a déclaré que les jours de fortes pluies et de violentes tempêtes peuvent provoquer des crues soudaines accompagnées de fortes rafales de vent et de grêle. La menace de tornades ne peut également être exclue.

Le prochain système de tempête prend déjà forme dans le Nord-Ouest et atteindra les Plaines d’ici samedi.

Une violente tempête illuminera les plaines ce week-end

Le système de tempête se déplacera samedi dans le désert du sud-ouest avant de se propager sur une grande partie des plaines du sud et du centre. Le centre de prévision FOX a déclaré qu’une instabilité modérée devrait se développer le long de la limite ouest de la masse d’air humide, de l’est du Nouveau-Mexique à l’ouest du Texas.

Les orages qui se développeront dans cette région seront probablement violents. Les supercellules pourraient produire de la grosse grêle et quelques fortes rafales de vent de plus de 60 mph.

Le centre de prévision FOX a déclaré que dimanche, les prévisions sont raisonnablement bonnes pour des orages violents qui se développeraient du nord-ouest du Texas à l’ouest et au centre de l’Oklahoma et au nord du Kansas.

Un cisaillement du vent et une énergie atmosphérique modérés devraient soutenir le développement de supercellules, avec un potentiel de dégâts importants dus à la grêle et au vent. La menace devrait persister dans la soirée alors que de violentes tempêtes éparses se déplacent vers l’est à travers les plaines du sud et du centre.

La séquence de plusieurs jours de temps violent se poursuivra jusqu’à lundi, avec des orages qui devraient se développer le long d’un couloir de faible instabilité allant du centre et du nord du Texas vers le nord-est jusqu’aux Ozarks. De violentes tempêtes pourraient menacer l’après-midi et la soirée, avec des rafales de vent dévastatrices et quelques grosses grêles comme principales menaces.

Des conditions météorologiques extrêmes pourraient persister mardi et mercredi de la semaine prochaine. Cependant, cette prévision reste incertaine pour le moment, selon le FOX Forecast Center.

Plusieurs centimètres de pluie devraient tomber dans plus de 20 États

Un nouveau phénomène de pluie d’inondation devrait se développer sur le centre-sud des États-Unis d’ici le week-end et au début de la semaine prochaine. Plusieurs jours de pluies abondantes et généralisées entraîneront des problèmes d’inondations malgré les conditions sèches du mois dernier.

Une surveillance des inondations est en vigueur dans certaines parties du sud-est du Nouveau-Mexique et de l’ouest du Texas du vendredi soir au samedi matin.

Le centre de prévision FOX a déclaré que la menace d’inondation augmentera chaque jour, surtout si les mêmes zones reçoivent des pluies violentes plusieurs jours de suite.

Dimanche, en particulier, devra être surveillé de près dans les plaines du sud en raison de problèmes d’inondations plus généralisés.

La menace de plusieurs jours se poursuivra probablement jusqu’au début de la semaine prochaine tout en se propageant vers le nord-est sur le Midwest selon ce schéma avec une humidité profonde bloquée en place.