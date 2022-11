Prochaine génération: Hakeem Jeffries prêt à diriger les démocrates de la Chambre

WASHINGTON (AP) – Les démocrates de la Chambre enhardis sont sur le point d’inaugurer une nouvelle génération de dirigeants avec le représentant Hakeem Jeffries devenant le premier Noir américain à diriger un grand parti politique au Congrès alors que la présidente de longue date Nancy Pelosi et son équipe se retirent.

Faisant preuve d’une rare unité de parti après leurs défaites aux élections de mi-mandat, les démocrates de la Chambre devraient passer de manière transparente mercredi d’un leader historique à un autre, s’unissant autour du New Yorker de 52 ans, qui a juré de “faire avancer les choses”, même après que les républicains ont pris le contrôle de la chambre.

“C’est une responsabilité solennelle dont nous héritons tous”, a déclaré Jeffries aux journalistes à la veille du vote de mercredi. “Et la meilleure chose que nous puissions faire en raison du sérieux et de la solennité du moment est de nous pencher dur et de faire le meilleur travail que nous pouvons pour les gens.”

Il est rare qu’un parti qui a perdu les élections de mi-mandat se regroupe si facilement et contraste fortement avec le bouleversement des républicains, qui ont du mal à s’unir autour du chef du GOP Kevin McCarthy en tant que nouveau président de la Chambre alors qu’ils se préparent à prendre le contrôle lorsque le nouveau Congrès se réunit en janvier.

Les votes internes du caucus démocrate de mercredi se déroulent à huis clos, et Jeffries et les autres principaux dirigeants devraient gagner par acclamation, sans challengers.

Le trio dirigé par Jeffries, qui est sur le point de devenir le chef de la minorité démocrate, comprend la représentante de 59 ans Katherine Clark du Massachusetts en tant que whip démocrate et le représentant de 43 ans Pete Aguilar de Californie en tant que président du caucus. La nouvelle équipe de dirigeants démocrates devrait se glisser dans les créneaux détenus par Pelosi et ses principaux lieutenants – le chef de la majorité Steny Hoyer du Maryland et le whip démocrate James Clyburn de Caroline du Sud – alors que les dirigeants de 80 ans font place à la prochaine génération.

Mais à bien des égards, le trio a évolué à la vue de tous, comme l’a dit un assistant – Jeffries, Clark et Aguilar travaillant avec le signe de tête de Pelosi ces dernières années dans des rôles de leadership de niveau inférieur en tant que première femme à avoir préparé le marteau de l’orateur à démissionner. Pelosi, de Californie, a dirigé les démocrates de la Chambre au cours des 20 dernières années, et ses collègues lui ont accordé mardi soir le titre honorifique de «conférencière émérite».

“C’est un moment important pour le caucus – qu’il y a une nouvelle génération de dirigeants”, a déclaré le représentant Chris Pappas, DN.H., avant le vote.

Alors que les démocrates seront relégués à la minorité de la Chambre au cours de la nouvelle année, ils auront un certain poids car la majorité républicaine devrait être si mince et l’emprise de McCarthy sur son parti fragile.

Les deux nouveaux dirigeants potentiels de la Chambre, Jeffries et McCarthy, sont de la même génération mais n’ont presque aucune relation réelle à proprement parler – en fait, le démocrate est connu pour niveler de loin les barbes politiques contre le républicain, en particulier à propos de l’étreinte du GOP envers l’ancien président. Donald Trump. Jeffries a été directeur de la Chambre lors de la première destitution de Trump.

“Nous travaillons toujours sur les implications du trumpisme”, a déclaré Jeffries, “et ce que cela a signifié, en tant que force très déstabilisatrice pour la démocratie américaine.”

Jeffries a déclaré qu’il espérait trouver “un terrain d’entente lorsque cela sera possible” avec les républicains, mais qu’il “s’opposera à leur extrémisme lorsque nous le devrons”.

De l’autre côté du Capitole, Jeffries aura un partenaire dans le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, alors que deux New-Yorkais sont sur le point de diriger la direction démocrate au Congrès. Ils vivent à environ 1,6 kilomètre l’un de l’autre à Brooklyn.

“Il va y avoir un groupe, à mon avis, de républicains traditionnels qui ne voudront pas aller dans la direction de MAGA, et Hakeem est le type idéal pour travailler avec eux”, a déclaré Schumer dans une interview, faisant référence à Trump. Slogan Make America Great Again.

Jeffries a parfois rencontré le scepticisme des progressistes du parti, considéré comme une figure plus centriste parmi les démocrates de la Chambre.

Mais la représentante Rashida Tlaib, D-Mich., Une progressiste et faisant partie de «l’équipe» de législateurs libéraux, a déclaré qu’elle était encouragée par la façon dont Jeffries et son équipe tendent la main, même s’ils ne font face à aucun challenger.

“Il y a un réel sentiment qu’il veut développer des relations et des partenariats de travail avec beaucoup d’entre nous”, a-t-elle déclaré.

Clark, qui cherche la place de n ° 2, devrait parler à ses collègues mercredi de l’importance d’être un parti unifié, alors que les démocrates passent à la minorité et affrontent les républicains.

Elle est considérée comme une bâtisseuse de coalition au sein de l’équipe de direction, tandis qu’Aguilar, à la troisième place, est connue comme un intermédiaire en coulisses pour les centristes et même les républicains.

Clyburn, désormais le Noir américain le mieux classé au Congrès, cherchera à devenir le leader démocrate adjoint, aidant la nouvelle génération à faire la transition.

L’élection pour le poste de Clyburn et plusieurs autres devraient avoir lieu jeudi.

L’ascension de Jeffries est une étape importante pour les Noirs américains, le Capitole construit avec le travail d’esclaves et son dôme agrandi plus tard pendant la présidence d’Abraham Lincoln en tant que symbole que la nation représenterait pendant la guerre civile.

“Le truc avec Pete, Katherine et moi-même, c’est que nous embrassons ce que représente la Maison”, a déclaré Jeffries, l’appelant “l’institution la plus proche du peuple”.

Alors que les démocrates de la Chambre sont souvent une grande famille diversifiée et « bruyante », a-t-il dit, « c’est une bonne chose. En fin de compte, nous nous engageons toujours à trouver le plus grand dénominateur commun afin de faire de grandes choses pour les Américains ordinaires.

Cette histoire a été corrigée pour indiquer que Jeffries a 52 ans et non 57 ans.

