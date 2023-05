Prochaine étape pour les Celtics de Boston: deux décisions massives et déterminantes pour l’avenir

Yaron Weitzmann FOX Sports Rédacteur NBA

Premièrement, il semblait que les Celtics de Boston allaient être gênés. Ensuite, il semblait qu’ils feraient l’histoire de la NBA. Enfin, lundi soir, leur saison Jekyll-and-Hyde s’est terminée de manière décevante.

Après être devenus seulement la quatrième équipe de la NBA à forcer un match 7 dans une série au meilleur des sept une fois en retard 3-0, les Celtics ont été chassés de leur domicile par le Miami Heat dans une défaite 103-84.

[ Heat avoid making wrong kind of history vs. Celtics, instead headed to NBA Finals ]

Ce serait idiot de réagir de manière excessive à une défaite dans le match 7, en particulier lors de la finale de la conférence. Mais, compte tenu des antécédents de ce groupe actuel des Celtics et de certaines situations contractuelles imminentes, la défaite amène les Celtics à un moment décisif. Il s’agit d’une organisation confrontée à des questions difficiles nécessitant des réponses immédiates.

C’est la quatrième fois que ce noyau perd en finale de conférence au cours des sept dernières saisons. Cela signifie-t-il qu’ils ont atteint leur plafond ou qu’ils ne sont qu’à un petit ajustement de percer? C’était la première année de l’entraîneur-chef Joe Mazulla à la barre. Est-ce qu’une performance cahoteuse en séries éliminatoires signifie qu’il n’est pas le bon gars pour faire avancer les Celtics, ou est-ce quelqu’un qui peut grandir dans le travail? Faites les bons choix, et la saison prochaine, les Celtics devraient être de retour dans le mix des titres. Faites les mauvaises, et toute la fondation pourrait s’effondrer.

La première décision que les Celtics devront prendre est de savoir quoi faire avec Mazzulla, qui au cours des séries éliminatoires a fait l’objet d’un examen minutieux du public. Une grande partie de cela est injuste. Mazzulla est un premier entraîneur-chef de la NBA âgé de 34 ans qui, avant cette saison, n’avait même jamais été assistant de premier plan dans la NBA. Il a été propulsé dans cette position à la suite de la suspension d’Ime Udoka et a fait un travail louable. Les Celtics ont remporté 57 matchs au cours de la saison régulière et ont terminé deuxièmes au classement offensif et défensif. Le fait que les Celtics ne se soient pas retournés après avoir pris du retard 3-0 devrait compter pour quelque chose.

Mais les séries éliminatoires de la NBA sont un jeu entièrement différent, et tout au long de ces séries éliminatoires, il est devenu clair que Mazzulla n’était pas encore prêt pour les projecteurs. Ce n’est pas un coup; peu avec son passé le seraient. Mais la défense des Celtics tombant d’une falaise – ils ont cédé 113 points pour 100 possessions, un taux de saison régulière au milieu du peloton et une baisse de près de trois points par rapport à leur saison régulière – est un drapeau rouge. Il en était de même pour l’incapacité répétée de l’offense à s’exécuter en temps critique. Limiter les minutes de Robert Williams III et surtout mettre au banc Grant Williams, deux des meilleurs défenseurs de l’équipe, étaient des gestes curieux. Se mettre sur la défensive avec les médias n’était pas non plus un super look.

Il est également devenu clair tout au long des séries éliminatoires que Mazzulla n’avait pas l’adhésion complète de ses joueurs. Encore une fois, c’est compréhensible. Ils ont tous fondamentalement le même âge, il n’y a pas d’histoire commune entre le groupe, et ce n’est pas comme si Mazzulla avait une expérience NBA irréprochable. Mais il y a eu un certain nombre de commentaires de joueurs des Celtics tout au long des séries éliminatoires qui ont clairement montré que leur confiance en leur entraîneur n’était pas exactement inébranlable.

« Joe apprend, comme nous tous, vous savez », a déclaré le garde des Celtics Marcus Smart lors de la série de deuxième tour contre Philadelphie. « Je sais qu’il a été beaucoup tué – à juste titre, tu sais? Il a besoin de faire quelques ajustements. Et il l’a fait. »

Pourtant, il est important de se rappeler que Brad Stevens, président des opérations de basket-ball de Boston – et ancien entraîneur lui-même – croyait en Mazzulla avant même le début de la saison. Les Celtics ont même empêché les Utah Jazz d’embaucher Mazzulla après que l’ancien assistant des Celtics Will Hardy a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef des Jazz pendant l’intersaison. Ils croient en Mazzulla en tant qu’entraîneur et en son avenir. La question est de savoir si les joueurs des Celtics partagent ces points de vue. S’ils ne le font pas, et avec un tas d’entraîneurs talentueux sur le marché à la recherche de nouveaux emplois, Stevens n’aura peut-être pas le choix.

Que ce soit pour garder Mazzulla n’est pas la seule décision majeure à laquelle Stevens est confronté. Il devra également décider s’il veut doubler le duo Jayson Tatum-Jaylen Brown.

Brown n’a plus qu’un an sur son contrat actuel. Après avoir été nommé dans la deuxième équipe All-NBA cette saison, il est désormais éligible pour une prolongation dite « supermax », qui serait de cinq ans et d’environ 290 millions de dollars. Les Celtics peuvent lui offrir cela le 1er juillet. Brown a clairement indiqué qu’il se considérait comme un joueur maximum (ce qu’il est). Rappelez-vous également qu’en mars, il avait dit ce qui suit à propos des Celtics :

« C’est difficile d’entrer dans des équipes et des organisations et d’être chaleureux. Ils fonctionnent selon des principes différents, je pense », a-t-il déclaré à The Ringer. « C’est une organisation. Ils la voient comme une entreprise, où ils vous diront une chose, puis à huis clos, ils en diront une autre, et ils vous échangeront. Vous dire: » Nous t’aimons ‘, et ils se diront : ‘Nous allons l’échanger la semaine prochaine.’ Je pense que c’est comme ça que les affaires sont gérées… J’ai souvent l’impression que, lorsque vous traitez dans ces espaces d’entreprise, tout le monde veut passer par la porte dérobée ou passer par un angle. »

Cela ressemble-t-il à quelqu’un qui aura une tolérance pour une négociation ? En d’autres termes : les Celtics devraient supposer que Brown rejettera toute offre pour moins que le supermax complet, et qu’il sera insulté si ladite offre n’arrive pas à minuit le 1er juillet. Et les Celtics ne peuvent, en aucune circonstance, laisser Brown atteindre l’agence libre sans restriction à l’été 2024 sans nouvel accord et risquer de le perdre pour rien. Tout cela leur laisse les deux options suivantes : Offrez à Brown le supermax complet à minuit le 1er juillet ou échangez-le.

Les Celtics devraient-ils séparer le duo Jayson Tatum-Jaylen Brown en cas d’élimination?

Pour compliquer tout cela, Tatum, qui a remporté les honneurs de la première équipe All-NBA la semaine dernière, est désormais également éligible pour une extension supermax. Les Celtics peuvent lui offrir cela à l’été 2024, ce qui prolongerait son contrat actuel jusqu’à la saison 2029-30 et coûterait aux Celtics environ 309 millions de dollars.

Combinez cela avec un nouvel accord potentiel pour Brown et les règles de plafond restrictives de la nouvelle convention collective de la NBA et tout à coup les Celtics se retrouvent face à des questions difficiles.

Il ne s’agit pas seulement de savoir si le propriétaire est prêt à payer une taxe de luxe. La nouvelle ABC a ce qu’on appelle un double tablier. Traversez cela et, entre autres sanctions, la possibilité d’utiliser une exception de niveau intermédiaire pour les contribuables disparaît, tout comme la possibilité d’envoyer de l’argent dans les transactions et d’acheter des choix de deuxième tour. Finalement, les choix de première ronde sont retirés.

Tatum ne va nulle part. Et il est clair qu’une équipe construite autour de Tatum et Brown peut aller loin. Mais y a-t-il quelque chose dans la fondation Tatum-Brown qui retient les Celtics ? Les deux joueurs, mais Brown en particulier, ont leurs verrues en tant que meneurs de jeu, et les Celtics ne dirigent pas vraiment l’attaque par l’intermédiaire d’un meneur de jeu – feraient-ils mieux de retourner Brown pour un manieur de balle d’élite qui pourrait aider tard dans les matchs éliminatoires en mettre les pièces en place ?

Joe Mazzulla ou Jayson Tatum : qui est responsable de l’effondrement des Celtics ?

Il y a de fortes chances que les Celtics signent Brown pour une extension – puis partez de là. Si les choses ne fonctionnent pas, ils peuvent toujours l’échanger plus tard, et s’il est signé à long terme, il aura plus de valeur sur le marché. Il y a aussi d’autres options sur la table pour les Celtics. Par exemple, ils pourraient essayer de trouver un meneur en déplaçant Smart ou Derrick White.

Là encore, peut-être que Stevens décide qu’il est idiot d’abandonner un groupe à seulement un an d’une finale. Peut-être qu’il choisit de tout faire reculer et parier sur un mélange de croissance interne et de chimie. Seules les personnes à l’intérieur du bâtiment savent à quel point la situation actuelle est précaire.

De l’extérieur, cependant, une chose est claire : nous allons considérer cette défaite du match 7 comme la défaite qui a tout changé pour les Celtics.

Cela pourrait signifier celui qui a réuni le groupe. Cela pourrait aussi signifier celui qui a tout fait tomber.

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel. » Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

