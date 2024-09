Prochaine étape pour la messagerie RCS sur iPhone : le chiffrement de bout en bout

Avec le lancement de la messagerie RCS sur les iPhones avec iOS 18, l’organisme directeur derrière la norme évoque désormais le cryptage de bout en bout (E2EE) entre iOS et Android.

« La prochaine étape importante consistera pour le profil universel RCS à ajouter des protections importantes pour les utilisateurs, telles que le cryptage interopérable de bout en bout », a déclaré la GSMA. dit« Il s’agira du premier déploiement d’un cryptage de messagerie standardisé et interopérable entre différentes plateformes informatiques. »

Lundi, Apple a lancé iOS 18, qui inclut la prise en charge tant attendue des services de communication enrichis (RCS). Cela permet aux utilisateurs de SMS d’échanger des médias de haute qualité et offre des fonctionnalités telles que des accusés de réception et des indicateurs de saisie. (Les messages des utilisateurs Android s’afficheront toujours en vert.)

Mais les conversations RCS entre téléphones et Android ne chiffrent que les messages en transit, et non de bout en bout, ce qui peut exposer les messages à un risque d’interception. L’ajout d’un chiffrement de bout en bout pose « des défis techniques importants », explique Tom Van Pelt, directeur technique de la GSMA, mais une fois déployé, « les utilisateurs bénéficieront de protections renforcées contre les escroqueries, la fraude et d’autres menaces de sécurité ».

Les conversations RCS entre téléphones Android utilisant Google Messages bénéficient d’un cryptage de bout en bout depuis 2020. Sur LinkedIn, le directeur général de Google, Elmar Weber commun La GSMA a déclaré dans son message : « Nous pensons que le #E2EE est un élément essentiel de la messagerie sécurisée, et nous avons travaillé avec l’écosystème plus large pour apporter le E2EE multiplateforme aux chats RCS dès que possible. Google s’engage à fournir une expérience de messagerie sécurisée et privée aux utilisateurs, et nous restons déterminés à faire du E2EE la norme pour tous les utilisateurs RCS, quelle que soit la plateforme. »

Aux États-Unis, la prise en charge RCS pour iOS 18 est déployée via AT&T, Verizon et T-Mobile. Vous pouvez activer RCS dans Paramètres > Applications > Messages > Messagerie RCSSi vous ne voyez pas l’option, c’est probablement parce que votre opérateur ou votre région ne la prend pas encore en charge.

