Prochaine diapositive s’il vous plaît : un bref historique de la présentation de l’entreprise

Avant PowerPoint, et bien avant les projecteurs numériques, les diapositives de film de 35 millimètres étaient reines. Plus grandes, plus claires et moins chères à produire qu’un film 16 millimètres, et plus colorées et à plus haute résolution que la vidéo, les diapositives étaient le seul support pour les types de présentations à fort impact données par les PDG et les hauts gradés lors des assemblées annuelles des actionnaires, employés et vendeurs. Connues dans l’industrie sous le nom de spectacles « multi-images », ces présentations nécessitaient une petite armée de producteurs, de photographes et de personnel de production en direct pour réussir. Tout d’abord, l’ensemble du spectacle devait être écrit, scénarisé et marqué. Des images ont été sélectionnées dans une bibliothèque, des séances photo organisées, des animations et des effets spéciaux produits. Un technicien ganté de blanc a développé, monté et dépoussiéré chaque diapositive avant de la déposer dans le carrousel. Des milliers de signaux ont été programmés dans les ordinateurs de contrôle du spectacle, puis testés et testés à nouveau. Parce que les ordinateurs plantent. Les ampoules du projecteur grillent. Les carrousels de diapositives se coincent.

« Quand vous pensez à toutes les machines, toutes les connexions, tous les différents morceaux, c’est un miracle que ces choses aient même joué du tout », dit Douglas Mesney, un photographe commercial devenu producteur de diapositives dont la société Incredible Slidemakers a produit le lancement de Saab à 80 projecteurs. Maintenant âgé de 77 ans, il a fait un projet de retraite d’archiver l’entreprise de diapositives maintenant oubliée. Mesney s’est tourné vers la production de spectacles multi-images au début des années 1970 après une rencontre avec une impressionnante configuration à six écrans au salon nautique de New York en 1972. Il avait tourné des séries pour Penthouse et des magazines automobiles, emportant occasionnellement un ou deux projecteurs Kodak pour organiser des réunions pour des clients publicitaires. « Tout d’un coup, vous regardez six projecteurs et ce qu’ils peuvent faire, et vous vous dites, Maquereau sacré, » il se souvient.

Six n’était que le début. Au plus fort de la carrière de Mesney, ses émissions nécessitaient jusqu’à 100 projecteurs assemblés dans des installations vertigineuses. Avec plusieurs projecteurs pointant vers le même écran, il pouvait créer des panoramas homogènes et des animations complexes, tous synchronisés sur bande. Bien que le risque de catastrophe ait toujours été élevé, lorsqu’il a réussi, ses émissions ont ébloui le public et fait ressembler les costumes d’entreprise à des géants. Les clients de Mesney comprenaient IKEA, Saab, Kodak et Shell ; il a commandé des budgets de production dans les centaines de milliers de dollars. Et dans le secteur multi-images, c’était bon marché. Les plus grandes sociétés de mise en scène audiovisuelle, comme Carabiner International, ont facturé jusqu’à 1 million de dollars pour orchestrer des réunions d’entreprise, agrémentant leurs «modules» multi-images génériques avec des spectacles de lumière laser, des numéros de danse et des talents de premier plan comme Hall & Oates, le Allman Brothers, et même les Muppets. « Je le compare à être un roadie rock and roll, mais je ne suis jamais monté dans le bus de tournée », explique Susan Buckland, programmeuse de diapositives qui a passé la majeure partie de sa carrière derrière l’écran chez Carabiner.