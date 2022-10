Prochaine cote du premier ministre : Qui est le favori pour succéder à Liz Truss ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les bookmakers britanniques se bousculent actuellement pour déterminer les chances de notre prochain Premier ministre après le départ dramatique de Liz Truss de Downing Street à la suite de ce qui doit sûrement être l’un des mandats de Premier ministre les plus désastreux de l’histoire du monde.

Mme Truss a rencontré Sir Graham Brady, président du puissant comité des députés d’arrière-ban de 1922 jeudi midi, probablement pour déterminer s’il y avait un espoir de se sauver, avant de se rendre au redoutable pupitre à l’extérieur du n ° 10 juste après 13h30 pour annoncer qu’elle était démissionner après seulement 45 jours au pouvoir.

Sa démission est intervenue après une nuit de chaos au cours de laquelle sa secrétaire à l’intérieur, Suella Braverman, a abandonné le navire et un vote particulièrement chaotique des Communes sur la fracturation hydraulique a vu des accusations selon lesquelles des députés conservateurs auraient été physiquement malmenés pour voter avec le gouvernement au milieu d’une confusion quant à savoir si oui ou non un vote de confiance prenait lieu et si le whip en chef Wendy Morton et son adjoint Craig Whittaker avaient également quitté leur poste.

Tout cela a suivi de près le fait qu’elle a été contrainte à une série de revirements économiques embarrassants lorsque son “mini-budget” a effrayé les marchés financiers mondiaux et fait chuter la livre, le limogeage du chancelier Kwasi Kwarteng et son remplacement par Jeremy Hunt, qui a agi rapidement pour déchirer ce qui restait de son programme budgétaire et de sa crédibilité.

M. Hunt s’est déjà exclu de la course pour succéder à Mme Truss, tout comme Michael Gove et le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly, avec un nouveau chef qui doit être choisi d’ici une semaine, tandis que la chef des Communes Penny Mordaunt a exhorté les conservateurs à “garder calme et continuer » dans l’intervalle.

Betfair Exchange a été le plus rapide au tirage au sort et offre actuellement une cote de 4/6 sur Rishi Sunak, l’ancien chancelier vaincu lors de la course à la direction de cet été pour succéder à Boris Johnson, mais dont les terribles avertissements concernant le programme de réduction des impôts du «conte de fées» de Mme Truss étaient plus que confirmé par les événements ultérieurs.

M. Johnson lui-même est à 3/1 pour faire un retour sensationnel au pouvoir, suivi de Mme Mordaunt le 9/2 et du secrétaire à la Défense Ben Wallace, toujours un candidat réticent, à 39/1.

Le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom, a déclaré: “Les chances que Boris Johnson fasse un retour sensationnel au n ° 10 continuent de chuter avec l’ancien Premier ministre désormais deuxième favori à 3/1, après avoir été 30/1 jeudi, pour être le prochain chef conservateur. .

«On pense que Johnson exhorte en privé les députés à le soutenir dans sa tentative de reprendre son rôle de chef conservateur, malgré sa démission il y a à peine trois mois. Pendant ce temps, Rishi Sunak est le favori 8/11 pour succéder à Truss, contre qui il a perdu à la direction des conservateurs le mois dernier, avec Penny Mordaunt 9/2.

M. Sunak est également le favori avec Paddy Power, au prix de 8/11 pour être le troisième Premier ministre britannique de l’année.

Paddy Power place M. Johnson à 9/2 (il était 14/1 jeudi après-midi), Mme Mordaunt à 11/4 et M. Wallace à 16/1.

Guillaume Colline place également M. Sunak en tête dans la course pour succéder à Mme Truss à 4/5, devant M. Johnson à 6/4, Mme Mordaunt à 5/1, M. Wallace à 20/1 et la secrétaire au commerce international Kemi Badenoch à 66/ 1.

Le porte-parole Lee Phelps a déclaré: “Cela semblait inévitable et c’est finalement arrivé puisque Liz Truss a annoncé qu’elle quittait son poste de Premier ministre après seulement 45 jours au pouvoir.

“Rishi Sunak était celui que beaucoup voulaient remplacer Boris Johnson en premier lieu et nous faisons de l’ancien chancelier le favori pour entrer dans la brèche en tant que prochain chef du Parti conservateur, devant Penny Mordaunt et Ben Wallace.”

Offrant des probabilités en pourcentage sur qui pourrait être le prochain chef conservateur et Premier ministre, Marchés a placé M. Sunak à 53,3% vendredi matin, suivi de M. Johnson à 27,4% et de Mme Mordaunt à 16,4%, bien que cela soit sujet à de fréquents changements.