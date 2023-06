Prochaine cote du club d’Ilkay Gundogan: les chances de Barcelone devant Arsenal pour signer le capitaine du club de Man City

Barcelone a toutes les chances de recruter le milieu de terrain vedette Ilkay Gundogan de Manchester City cet été pour un transfert gratuit.

PARI SPORTIF ont mis en place une cote de 1/3 sur le milieu de terrain allemand qui se dirige vers l’équipe espagnole, malgré l’intérêt supposé d’Arsenal.

Le joueur de 32 ans a passé sept années très réussies au stade Etihad et a été l’une des premières recrues du club après la nomination de Pep Guardiola au poste de manager en 2016.

Le milieu de terrain central a joué plus de 300 fois pour le club, marquant 60 buts et fournissant 40 passes décisives, remportant cinq titres de Premier League, quatre Coupes Carabao, deux Coupes FA et deux Community Shields pendant son séjour à Manchester.

Le contrat de l’international allemand aux 66 sélections expire à Manchester City à la fin de cette saison, ne lui laissant qu’un seul dernier match à jouer pour le club – la finale de la Ligue des champions.

Une victoire lors de la finale de samedi à Istanbul permettrait au club de remporter le triplé pour la première fois de son histoire et seulement la deuxième fois qu’une équipe anglaise réussissait l’exploit – et pourrait être l’envoi parfait pour son capitaine de club.

Gundogan est devenu connu pour avoir marqué des buts cruciaux lors de rencontres importantes pour le club ces dernières années, marquant les deux buts lors de leur victoire 2-1 en finale de la FA Cup contre Manchester United cette saison.

Peut-être plus mémorable, il a marqué deux fois sur le banc lors du dernier match de la saison dernière avec seulement 15 minutes à jouer, pour reprendre la course au titre entre leurs mains et décrocher le titre de champion dans les dernières minutes de la saison.

Barcelone a été désignée comme l’équipe la plus susceptible de signer l’international allemand, s’il choisit de terminer son séjour à Manchester City.

Dirigé par Xavi, l’un des plus grands milieux de terrain centraux de ces dernières générations, Gundogan rejoindrait l’équipe qui vient de remporter le titre de la Liga pour la première fois en quatre ans malgré d’énormes restrictions financières imposées au club.

L’équipe catalane est à la recherche d’un milieu de terrain central expérimenté suite à l’annonce du départ de Sergio Busquets du Camp Nou.

Le vainqueur de la Coupe du monde quittant les mines, le milieu de terrain central le plus âgé du club est Frank Kessie, 26 ans, qui fait également l’objet de rumeurs de départ cet été, et Gundogan pourrait être le remplaçant idéal.

Ilkay Gundogan cotes du prochain club

Barcelone – 1/3

Arsenal- 12/1

Bayern Munich – 25/1

Juve – 33/1

PSG- 33/1

Real Madrid – 33/1

Selon certaines rumeurs, Arsenal serait également intéressé par l’acquisition du milieu de terrain central de Man City.

Les Gunners ont signé deux des joueurs de City la saison dernière à Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko et tous deux ont joué un rôle énorme alors que l’équipe de Mikel Arteta était sur le point de remporter son premier titre de champion depuis 2004.

Arsenal a mené le classement de la Premier League pendant une grande majorité de la saison, mais a été battu dans les derniers matchs par une équipe exceptionnelle de Manchester City.

Les Gunners devront ajouter à la force et à la profondeur de leur équipe cet été alors qu’ils se préparent pour le retour du football de la Ligue des champions à l’Emirates Stadium pour la première fois depuis 2017, et Gundogan ajouterait de l’expérience et des capacités en abondance.

Le Bayern Munich a également été lié au retour de l’Allemand en Bundesliga, mais est légèrement plus en retrait dans la course avec une cote de 25/1.

La Juventus, le PSG et le Real Madrid ont tous mis leur chapeau sur le ring également, mais sont de loin à 33/1 chacun.

