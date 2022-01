Prochaine cote du chef conservateur : Les favoris pour remplacer Boris Johnson

Les bookmakers ont réduit les chances que Boris Johnson soit remplacé au poste de Premier ministre suite à l’indignation suscitée par sa participation à un événement «apportez votre propre alcool» au plus fort du verrouillage, surtout maintenant que des nouvelles de plus de fêtes de Downing Street enfreignant les règles sont apparues par la suite.

Plusieurs députés conservateurs ont rompu leurs rangs pour dire que le rassemblement de jardin n ° 10 du 20 mai 2020 pourrait être une question de démission – avertissant que la position de M. Johnson pourrait bientôt être « intenable » – sa position rendue de plus en plus périlleuse par le flux constant d’allégations préjudiciables continuant à s’exprimer dans la presse.

La haute fonctionnaire Sue Gray mène actuellement une enquête sur l’affaire et devrait rendre son rapport cette semaine, bien qu’aucun calendrier strict n’ait été fixé, l’avenir du Premier ministre étant très largement pensé pour dépendre de son verdict.

M. Johnson est désormais sur le point d’être remplacé en 2022, selon une grande société de paris. « Notre pari indique que le Premier ministre ne verra probablement pas l’année dans le numéro 10 », a déclaré John Hill de Coral.

Le chancelier Rishi Sunak est le favori pour remplacer M. Johnson en cas de course à la direction, devançant de peu la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss.

M. Sunak est 6/4 pour être le prochain Premier ministre, tandis que Mme Truss est 39/5, selon Oddschecker, un site de comparaison compilant les cotes des principaux bookmakers britanniques.

Le député d’arrière-ban Jeremy Hunt – qui a perdu face à M. Johnson lors de la course à la direction des conservateurs en 2019 – est 44/5 avec plusieurs bookmakers, tandis que le ministre du Cabinet Michael Gove est plus éloigné des trois premiers avec plusieurs entreprises.

Les deux tiers (66%) des électeurs – dont 42% de ceux qui ont soutenu les conservateurs lors des dernières élections – interrogés par Savanta ComRes ont déclaré que M. Johnson devrait démissionner sur la question du parti, en hausse de 12 points sur une enquête similaire en décembre.

M. Johnson s’est excusé auprès des PMQ le mercredi 12 janvier pour avoir assisté à un rassemblement dans le jardin n ° 10 lors du premier verrouillage de l’Angleterre. Il a reconnu la «rage» du public face à l’incident – ​​mais a insisté sur le fait qu’il pensait qu’il s’agissait d’un «événement de travail» et qu’on aurait pu dire qu’il relevait «techniquement» des directives.

Le député conservateur Sir Roger Gale a déclaré qu’il avait conclu que M. Johnson avait « trompé » les Communes avec ses précédents démentis.

« Politiquement, le Premier ministre est un homme mort qui marche », a-t-il déclaré à la BBC – appelant le comité de 1922 des conservateurs d’arrière-ban à « déterminer comment nous procédons ».

Les conservateurs ont déclaré que les députés d’arrière-ban avaient désormais « définitivement » des conversations sur la manière de remplacer M. Johnson en 2022 après quelques mois agités.

Un député du «mur rouge» a déclaré L’indépendant Les opposants de M. Johnson au sein du parti pourraient facilement rassembler les 54 signatures requises pour que le comité des députés d’arrière-ban de 1922 lance un vote de défiance – mais ils ne bougeront pas tant qu’ils n’auront pas des dizaines d’autres derrière sa destitution.

Mme Truss aurait « courtisé discrètement » ses collègues conservateurs ces dernières semaines en cas de concours, mais un porte-parole du ministre des Affaires étrangères a déclaré « qu’elle rencontre régulièrement des députés pour discuter de politique étrangère, et auparavant de politique commerciale ».

Les alliés de M. Sunak auraient également sondé leurs collègues députés conservateurs pour obtenir leur soutien à une candidature à la direction si un concours devait avoir lieu.

Selon des enquêtes régulières de ConservativeHome, Mme Truss reste le membre du Cabinet le plus populaire parmi les partisans conservateurs. Elle maintient son avance sur les autres ministres – un poste qu’elle occupe depuis plus d’un an – avec une satisfaction nette de +82.

Cependant, les derniers chiffres du sondage suggèrent que M. Sunak est le choix le plus populaire pour prendre la relève au n ° 10 auprès du grand public.

Une enquête du cabinet de recherche Redfield & Wilton a révélé que 43% des adultes interrogés ont déclaré que M. Sunak ferait un meilleur Premier ministre que M. Johnson.

En comparaison, seuls 23% des électeurs ont déclaré que Mme Truss ferait un meilleur Premier ministre.