Prochaine cible de Facebook : l’expérience religieuse

Pendant des mois, les développeurs de Facebook ont ​​rencontré Hillsong chaque semaine et ont exploré à quoi ressemblerait l’église sur Facebook et quelles applications ils pourraient créer pour les dons financiers, la capacité vidéo ou la diffusion en direct. Au moment de l’inauguration de Hillsong en juin, l’église a publié un communiqué de presse disant qu’elle était « en partenariat avec Facebook » et a commencé à diffuser ses services exclusivement sur la plate-forme.

Facebook, qui a récemment dépassé 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, peut sembler un partenaire inhabituel pour une église dont l’objectif principal est de partager le message de Jésus. Mais la société a cultivé des partenariats avec un large éventail de communautés religieuses au cours des dernières années, des congrégations individuelles aux grandes dénominations, comme les Assemblées de Dieu et l’Église de Dieu en Christ.

Maintenant, après que la pandémie de coronavirus a poussé les groupes religieux à explorer de nouvelles façons de fonctionner, Facebook voit une opportunité stratégique encore plus grande d’attirer des utilisateurs très engagés sur sa plate-forme. La société vise à devenir le foyer virtuel de la communauté religieuse et souhaite que les églises, les mosquées, les synagogues et autres intègrent leur vie religieuse dans sa plate-forme, de l’hébergement de services de culte et de la socialisation plus décontractée à la sollicitation d’argent. Il développe de nouveaux produits, y compris le partage audio et de prière, destinés aux groupes confessionnels.

La vie religieuse virtuelle ne remplacera pas de sitôt la communauté en personne, et même les supporters reconnaissent les limites d’une expérience exclusivement en ligne. Mais de nombreux groupes religieux voient une nouvelle opportunité d’influencer spirituellement encore plus de personnes sur Facebook, la société de médias sociaux la plus grande et sans doute la plus influente au monde.

Les partenariats révèlent comment les Big Tech et la religion convergent bien au-delà du simple transfert de services vers Internet. Facebook façonne l’avenir de l’expérience religieuse elle-même, comme il l’a fait pour la vie politique et sociale.