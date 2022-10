Prochaine audience pour montrer du nouveau matériel

Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

La représentante Zoe Lofgren, D-Californie, arrive pour le comité restreint chargé d’enquêter sur la cinquième audience de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis pour présenter des éléments inédits et entendre des témoignages dans le bâtiment Cannon, le jeudi 23 juin 2022.

La prochaine audience publique du comité restreint de la Chambre le 6 janvier révélera de nouveaux éléments sur les plans de l’ancien président Donald Trump et sur ce qu’il savait de l’émeute du Capitole, a déclaré mardi l’un des membres du panel.

La neuvième audience publique du comité abordera les “liens étroits entre les gens du monde Trump et certains de ces groupes extrémistes”, a déclaré la représentante Zoe Lofgren, D-Californie, dans une interview à CNN.

Mais “ce n’est pas la seule chose sur laquelle portera l’audience”, a déclaré Lofgren. “Nous allons passer en revue, vraiment une partie de ce que nous avons déjà trouvé, mais en augmentant avec de nouveaux matériaux que nous avons découverts grâce à notre travail tout au long de cet été.”

Cela implique de se concentrer sur les intentions de Trump, a-t-elle dit, y compris “ce qu’il savait, ce qu’il a fait, ce que les autres ont fait”.

“Je pense que cela vaudra la peine d’être regardé”, a déclaré Lofgren. “Il y a du nouveau matériel que, vous savez, j’ai trouvé au fur et à mesure que nous y étions, assez surprenant.”

L’audience est fixée à 13 h HE jeudi. Il était initialement prévu pour la fin du mois dernier, mais à la veille de l’audience, les dirigeants du comité ont choisi de le retarder, citant l’ouragan majeur qui s’abattait sur la Floride à l’époque.

Plus tard dans la même semaine, le comité a interrogé Virginia Thomas, l’épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, pendant environ 3,5 heures. Thomas, qui se fait appeler Ginni, avait aurait a poussé les responsables de l’administration Trump et d’autres à tenter de contester la victoire électorale du président Joe Biden en 2020.

Thomas n’a pas été filmé lors de son entretien avec le comité, a déclaré Lofgren au cours du week-end dans une interview MSNBC. On ne sait pas si le témoignage de Ginni Thomas figurera lors de l’audience de jeudi.

Invité à être plus précis sur les liens présumés entre le “monde Trump” et les groupes extrémistes, Lofgren a déclaré : “Disons simplement que la foule était dirigée par certains groupes extrémistes, ils ont comploté à l’avance ce qu’ils allaient faire, et ces individus étaient connus des gens dans l’orbite de Trump.”

Le comité enquête sur les faits et les circonstances entourant l’émeute du 6 janvier 2021, lorsqu’une foule violente de partisans du président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole américain. L’insurrection a forcé les législateurs à fuir leurs chambres et les a temporairement empêchés de confirmer la victoire du président Joe Biden sur Trump aux élections de 2020.

Le comité est également confronté à un délai de fin d’année pour soumettre un rapport final au président et au Congrès contenant ses conclusions. Ce rapport comprendra des changements de politique recommandés pour rendre les élections américaines plus sûres à l’avenir, a déclaré Lofgren à CNN mardi.

Avant que l’audience ne soit reportée le 27 septembre, NBC News a rapporté que le panel devait montrer des clips de Roger Stone, un agent politique de longue date et confident de Trump, parlant de contester les résultats des élections de 2020.