PROCHAINE Alerte Météo : Plusieurs centimètres de neige attendus de mercredi à jeudi

Notre #Saint Valentin le spécial hiver🌨️ va avoir plus d’impact qu’à cette heure hier matin. Une partie de notre promesse NEXT wxer consiste à vous fournir des mises à jour au fur et à mesure qu’elles arrivent. Ce système s’est déplacé un peu vers le nord et nous aurons des bandes de neige plus épaisses se développant d’ici les PM. @WCCO #mnwx #wiwx pic.twitter.com/puZwnjTpSk

– Joseph Dames (@JosephForecast) 14 février 2024