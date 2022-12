“Prochain tueur de masse”: une affaire abandonnée prédit un bain de sang dans le Colorado

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Anderson Lee Aldrich a chargé des balles dans un pistolet Glock et bu de la vodka, avertissant de manière inquiétante les grands-parents effrayés de ne pas faire obstacle à un plan élaboré pour stocker des armes à feu, des munitions, des gilets pare-balles et une bombe artisanale pour devenir “le prochain tueur de masse.”

“Vous mourez aujourd’hui et je vous emmène avec moi”, ont-ils cité Aldrich. “Je suis chargé et prêt.”

Ainsi a commencé une journée de terreur déclenchée par Aldrich en juin 2021 qui, selon des documents scellés des forces de l’ordre vérifiés par l’Associated Press, a amené des équipes SWAT et l’escouade anti-bombes dans le quartier normalement calme, a forcé les grands-parents à fuir pour sauver leur vie et a provoqué l’évacuation de 10 maisons voisines pour échapper à un éventuel attentat à la bombe. Cela a abouti à une impasse que le jeune homme de 21 ans a diffusée en direct sur Facebook, montrant Aldrich en tenue tactique à l’intérieur de la maison de la mère et menaçant les agents à l’extérieur – «S’ils violent, je suis un putain de coup de gueule! ” – avant de finalement se rendre.

Mais les accusations portées contre Aldrich pour les actions de ce jour-là ont été abandonnées et aucun effort n’a été fait pour saisir les armes de la personne en vertu de la loi du «drapeau rouge» du Colorado pour des raisons que le procureur de district et le shérif ont refusé d’expliquer en raison du dossier scellé. Tout cela constitue désormais l’un des avertissements manqués les plus flagrants de la triste litanie américaine de violence de masse car, un an et demi plus tard, Aldrich était libre de mettre à exécution son plan pour devenir « le prochain tueur de masse ».

Vêtu d’un gilet pare-balles et portant un fusil de style AR-15, Aldrich est entré dans la discothèque gay Club Q juste avant minuit le 19 novembre et a ouvert le feu, selon les autorités, tuant cinq personnes et en blessant 17 autres avant qu’un vétéran de l’armée ne combatte l’attaquant. le sol.

“Cela n’a aucun sens”, a déclaré Jerecho Loveall, un ancien danseur du Club Q qui se remet d’une blessure à la jambe suite à l’un des tours de haute puissance. “S’ils avaient pris cela plus au sérieux et avaient fait leur travail, les vies que nous avons perdues, les blessures que nous avons subies et les traumatismes auxquels cette communauté a été confrontée ne se seraient pas produits.”

“C’était absolument évitable”, a déclaré Wyatt Kent, qui tenait la main d’une femme alors qu’elle saignait à mort sur lui, et qui a également perdu son partenaire cette nuit-là. “Même si aucune accusation n’est déposée pour alerte à la bombe, vous n’êtes peut-être pas assez sain d’esprit pour posséder une arme à feu.”

Pourquoi rien n’a été fait pour arrêter Aldrich depuis son arrivée sur le radar des forces de l’ordre l’année dernière est une question qui hante cette ville pittoresque des Rocheuses de 480 000 habitants depuis la fusillade, alors même que des proches ont commencé à enterrer les victimes et que le Club Q fermé est devenu un sanctuaire entouré par des centaines de bouquets, de couronnes et de drapeaux arc-en-ciel.

Les avocats de la défense pénale avec lesquels AP a partagé les documents d’application de la loi disent qu’ils se sont demandé pourquoi les accusations n’avaient pas été portées lors de l’incident de 2021 compte tenu des déclarations détaillées des grands-parents, d’une confrontation tendue au domicile de la mère et d’une perquisition ultérieure qui a trouvé des matériaux de fabrication de bombes qu’Aldrich prétendait avoir assez de puissance de feu pour faire exploser tout un service de police et un bâtiment fédéral.

Les documents ont été obtenus par la chaîne de télévision de Colorado Springs KKTV et vérifiés comme authentiques par AP par un responsable de l’application des lois qui n’était pas autorisé à discuter de l’affaire scellée et gardé anonyme. Les documents comprenaient également l’ordonnance d’un juge d’emprisonner Aldrich moyennant une caution de 1 million de dollars et une liste par le procureur du comté d’El Paso, Michael Allen, de sept infractions “commises ou susceptibles d’être jugées”, dont trois chefs d’accusation d’enlèvement et deux de menace.

Pour sa part, Allen a refusé à plusieurs reprises de commenter les raisons pour lesquelles ces accusations n’avaient pas été portées, citant une loi du Colorado qui scelle automatiquement les dossiers dans les cas où les accusations sont abandonnées et l’oblige à ne même pas reconnaître l’existence des dossiers. La loi a été adoptée il y a trois ans dans le cadre d’un mouvement national visant à empêcher les gens de voir leur vie ruinée si les affaires sont rejetées et jamais poursuivies.

Et même si Allen a déclaré lors d’une conférence de presse peu après la fusillade dans la boîte de nuit qu’il “espérait à un moment donné dans un avenir proche” partager davantage sur l’incident de 2021, il ne l’a pas encore fait. AP et d’autres organes de presse se sont rendus devant les tribunaux pour obtenir des scellés sur l’intégralité du dossier, une demande qui devrait être entendue plus tard cette semaine.

En l’absence de ce dossier, il n’y a que des indices épars sur ce qui s’est passé après l’arrestation d’Aldrich en 2021, y compris Aldrich racontant à The Gazette of Colorado Springs en août avoir passé deux mois en prison à la suite de l’incident et demandant à la publication de supprimer ou mettre à jour sa couverture Web à ce sujet, affirmant que l’affaire avait été rejetée. “Il n’y a absolument rien là-bas, l’affaire a été classée”, a déclaré Aldrich dans un message téléphonique, ajoutant: “Cela porte atteinte à ma réputation.”

Lorsqu’un journaliste de la Gazette a suivi avec un appel et a demandé pourquoi l’affaire avait été abandonnée, Aldrich a refusé d’en dire plus parce que l’affaire avait été scellée.

Une affaire aussi troublante – abandonnée ou non – aurait pu être utilisée pour déclencher la loi du «drapeau rouge» du Colorado, qui permet aux membres de la famille ou aux forces de l’ordre de demander à un juge d’ordonner le retrait d’armes à feu pendant un an à des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui. , avec des extensions possibles en fonction des audiences ultérieures.

Mais un examen AP des dossiers judiciaires montre que ni les grands-parents ni la mère d’Aldrich ne sont allés voir un juge pour obtenir une telle ordonnance. Et l’agence qui a arrêté Aldrich, le bureau du shérif du comté d’El Paso, ne l’a pas fait non plus.

Le comté d’El Paso est particulièrement hostile à la loi du drapeau rouge de l’État, parmi les 2 000 comtés du pays se déclarant un « sanctuaire du deuxième amendement » qui s’oppose à toute violation du droit de porter des armes. Il a adopté une résolution en 2019 refusant spécifiquement des fonds ou du personnel pour faire appliquer la loi.

Le shérif Bill Elder, qui a refusé de commenter le cas d’Aldrich en 2021, a précédemment déclaré qu’il ne retirerait les armes à feu que sur ordre des membres de la famille, refusant de se présenter lui-même au tribunal pour obtenir la permission, sauf dans des “circonstances urgentes”.

“Nous n’allons pas retirer des biens personnels à des personnes sans procédure régulière”, a déclaré Elder alors que la loi approchait de son adoption en 2019.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, le premier homme ouvertement gay jamais élu à la tête d’un État, a déclaré à la suite de la fusillade dans la boîte de nuit que le fait de ne pas avoir retiré les armes du tireur présumé devait faire l’objet d’une enquête.

“Il y avait de nombreux signes avant-coureurs”, a déclaré le porte-parole de Polis, Conor Cahill, à l’AP. “Il semble évident qu’une loi sur l’ordonnance de protection contre les risques extrêmes aurait pu et aurait dû être utilisée, ce qui aurait retiré les armes à feu du suspect et aurait très bien pu empêcher cette tragédie.”

Aldrich, aujourd’hui âgé de 22 ans, reste emprisonné sans caution pour meurtre et crime de haine dans la fusillade d’une boîte de nuit, passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Les avocats de la défense ont déclaré qu’Aldrich n’était pas binaire et ne s’identifiait strictement à aucun sexe. Les avocats d’Aldrich n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Lors d’une photo et d’une première comparution devant le tribunal, Aldrich de 6 pieds 4 pouces et 260 livres est apparu affaissé avec de profondes ecchymoses et des coupures sur un visage charnu. C’était un contraste frappant avec les nombreuses photos souriantes d’un jeune sur la page Facebook de la mère qui démentaient une vie mouvementée marquée par la violence domestique, l’intimidation et les démêlés familiaux avec la loi.

Les parents d’Aldrich se sont séparés peu après la naissance de leur enfant. Le père, Aaron Brink, a poursuivi une carrière de combattant d’arts martiaux mixtes et d’acteur porno alors qu’il ne faisait pas de temps pour des condamnations pour drogue ou contestait d’autres accusations, y compris la batterie contre la mère d’Aldrich.

Dans une interview après la fusillade, Brink a déclaré à la chaîne de télévision de San Diego KFMB qu’il avait perdu la trace d’Aldrich il y a dix ans et pensait que l’enfant était mort par suicide, jusqu’à ce qu’Aldrich le contacte par téléphone l’année dernière. Brink a déclaré que lorsqu’il a entendu parler de la fusillade pour la première fois, il était troublé que le tireur présumé soit allé dans un bar gay, citant la religion mormone de la famille.

“Nous ne faisons pas d’homosexualité”, a déclaré Brink, ajoutant qu’il regrettait maintenant d’avoir félicité son enfant pour son comportement violent lorsqu’il était plus jeune. « La vie est si fragile et elle a de la valeur. La vie de ces gens était précieuse.

Le tireur présumé, né Nicholas Franklin Brink, était tellement embarrassé par le père, selon des documents judiciaires du Texas de 2016, que quelques semaines avant d’avoir 16 ans, l’adolescent a demandé un changement de nom officiel pour Anderson Lee Aldrich.

Le dossier est intervenu des mois après qu’Aldrich ait apparemment été la cible d’intimidation en ligne. Une publication sur un site Web de juin 2015 a attaqué un adolescent nommé Nick Brink. Il comprenait des photos similaires à celles du suspect de la fusillade et ridiculisait le jeune pour son surpoids, son manque d’argent et son intérêt pour les dessins animés chinois.

Laura Voepel, la mère, a sa propre histoire d’explosions et de démêlés avec la justice, y compris un chef d’incendie criminel au Texas réduit à une accusation moindre. Elle aurait été enregistrée dans une vidéo de juillet 2022 dans un aéroport lançant des épithètes raciales à une femme hispanique qui, selon elle, avait mis trop de temps à sortir ses bagages d’un avion.

Et selon un dossier judiciaire, Voepel a été arrêté quelques heures seulement après la fusillade dans la boîte de nuit du 19 novembre pour résistance à l’arrestation et conduite désordonnée. Elle avait refusé de quitter l’appartement où elle vivait avec Aldrich, selon les dossiers du FBI obtenus par AP. On peut l’entendre crier à l’aide alors qu’elle est tirée par des agents loin de chez elle sur vidéo qu’elle a demandé à des voisins d’enregistrer.

Le comportement d’Aldrich le 18 juin 2021 a commencé, selon les documents d’application de la loi scellés, après que les grands-parents ont convoqué une réunion de famille dans leur salon au sujet de leur intention de vendre leur maison et de déménager en Floride. Le petit-enfant a répondu avec rage, leur disant que cela ne pouvait pas se produire car cela interférerait avec les plans d’Aldrich de stocker des matériaux dans le sous-sol des grands-parents pour “mener une fusillade et un bombardement de masse”. Les grands-parents ont déclaré aux autorités qu’Aldrich avait menacé de les tuer s’ils ne promettaient pas d’annuler le déménagement.

Les grands-parents ont supplié pour leur vie alors qu’Aldrich leur parlait de leur intention de “sortir dans un incendie”. Quand Aldrich est allé au sous-sol, ils sont sortis en courant et ont appelé le 911.

Peu de temps après, une vidéo de sonnette obtenue par AP montre Aldrich arrivant au domicile de la mère avec un gros sac noir, lui disant que la police était à proximité et ajoutant : « C’est là que je me tiens. Aujourd’hui, je meurs.

Une autre photo montre la mère s’enfuyant plus tard de la maison. “Il m’a laissé partir”, selon les documents des forces de l’ordre. Ni Voepel ni les grands-parents d’Aldrich, qui vivent maintenant en Floride, n’ont renvoyé de messages demandant plus de détails.

À la fin, Aldrich s’est enfermé dans la maison de la mère, menaçant de faire sauter l’endroit alors que la police envahissait et déployait des chiens renifleurs de bombes. “Allez les garçons, allons voir ça !” Aldrich a crié sur le livestream Facebook avant de se rendre plus tard avec les mains levées et l’équipement tactique échangé contre une chemise à manches courtes, un short et les pieds nus.

La prochaine arrestation d’Aldrich aurait lieu 17 mois plus tard et à quelques kilomètres à l’intérieur du Club Q.

Loveall, victime d’un coup de feu, dit que ses journées ont été passées à faire face au chagrin de ceux qui sont morts et à des crises de larmes qu’il ne peut pas contrôler. Il a aussi peur de s’endormir à cause de la ribambelle d’images dans sa tête : des balles qui volent, des gens qui plongent pour se mettre à l’abri, des éclats de verre et du sang partout.

“C’est arrivé si vite qu’ils n’ont pas eu le temps de crier”, a déclaré Loveall en fumant une cigarette à l’extérieur de son mobile home.

“Il n’y a aucune raison pour qu’il ait eu accès à un fusil d’assaut … surtout pour quelqu’un qui a été cité en disant” Je vais être le prochain tireur de masse “.

Condon a rapporté de New York. Le journaliste Michael Schneider à Orlando, en Floride, et la chercheuse en nouvelles Rhonda Shafner à New York y ont contribué.

Contactez l’équipe d’enquête mondiale d’AP à Investigative@ap.org.

Jim Mustian, Colleen Slevin et Bernard Condon, Associated Press