Prochain tour pour le conseil municipal sur le terrain de golf de Kelowna Springs

Le conseil examinera l’utilisation future des terres du Kelowna Springs Golf Club (KSGC) lors de la réunion de lundi (22 août).

Le sujet a généré un débat important lors de sa réunion du 25 juillet après le conseil. Luke Stack a présenté une motion visant à modifier le plan communautaire officiel (OCP) de 2040 pour que la propriété soit désignée récréative privée. Il est actuellement zoné Parcs P3 et Espaces ouverts mais a été identifié pour une future utilisation industrielle potentielle dans l’OCP.

Un rapport du personnel au conseil en juin prévoyait un besoin important de terrains industriels dans la ville au cours des vingt prochaines années pour répondre à la demande.

Selon le rapport, le propriétaire du terrain de golf a approché la ville en 2020 pour explorer les possibilités de changement de désignation d’utilisation commerciale ou industrielle des terres. Le terrain de golf est bordé de terrains industriels à l’ouest et au sud, et de propriétés dans la réserve de terres agricoles au nord et à l’est.

Le personnel recommande le changement futur de la désignation d’utilisation des terres d’Industriel à Récréatif privé. S’il est approuvé, le changement proposé sera soumis à une audience publique, et une séance d’information publique et une consultation de quartier seront également menées.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Réserve de terres agricolesConseil municipalVille de KelownaGolfPlan communautaire officiel