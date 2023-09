Prochain tirage du jackpot Powerball d’une valeur de 785 millions de dollars après aucun gagnant samedi

Si vous lisez ceci, achetez un billet Powerball.

Le tirage du jackpot Powerball de lundi aura lieu d’une valeur estimée à 785 millions de dollarsle quatrième plus gros prix du jeu, juste derrière les trois jackpots d’un milliard de dollars tirés depuis 2016.

Le jackpot de lundi soir – dont le tirage est prévu à 22 h 59 HNE – viendra après que personne n’a réclamé le prix après le tirage de samedi soir, alors que le prix s’élevait à 725 millions de dollars.

Les numéros tirés samedi soir étaient les boules blanches 1, 12, 20, 33 et 66 et le Powerball rouge 21.

Les billets Powerball sont vendus 2 $ chacun. Le jeu demande aux joueurs de choisir cinq numéros entre 1 et 69 pour les dessins de boule blanche et un numéro entre 1 et 26 pour le Powerball rouge. Pour gagner le jackpot, il faut faire correspondre les cinq boules blanches et la Powerball rouge, et les joueurs peuvent gagner des prix plus petits grâce à d’autres combinaisons correspondantes.

Il y a eu trois gagnants – en Californie, en Floride et à New York – qui ont remporté un prix en espèces d’un million de dollars samedi soir après avoir fait correspondre les cinq boules blanches, et un gagnant, dans le Michigan, qui a remporté un prix en espèces de 2 millions de dollars. Trente autres billets ont remporté des prix de 50 000 $ et neuf billets ont remporté des prix de 100 000 $.

S’il y a un gagnant lundi soir, il pourra choisir entre le paiement intégral du prix en plusieurs versements sur 29 ans ou un paiement forfaitaire estimé à environ 367 millions de dollars, tous deux avant impôts.

Mais avant de passer trop de temps à réfléchir à l’option que vous choisiriez, gardez à l’esprit que même si les chances globales de gagner un prix lors du prochain tirage sont d’environ 1 sur 25, les chances de gagner le jackpot sont bien moins probables : 1 dans environ 292 millions.

Le dernier jackpot du Powerball, d’une valeur de 1,08 milliard de dollars, a été remporté le 19 juillet et vendu au centre-ville de Los Angeles. Depuis lors, il y a eu plus de deux douzaines de tirages consécutifs sans aucun gagnant du jackpot.

Le plus gros jackpot jamais enregistré – évalué à 2,04 milliards de dollars – a été remporté en novembre dernier en Californie.