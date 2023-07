Fran Drescher est devenue la « it girl » à Hollywood dès le début de sa carrière.

De danser avec John Travolta dans son premier film, à créer et jouer dans sa propre sitcom télévisée primée, puis à devenir l’une des personnes les plus puissantes de l’industrie – Drescher a gardé un œil sur le prix : le succès.

Le natif de New York avait de grands rêves quand il était enfant et voulait être écrivain, coiffeur, acteur ou politicien. Elle a dit Vanity Fair en 2022, « J’ai en quelque sorte fini par être tous de différentes manières. »

Elle est diplômée en 1975 de la Hillcrest High School dans le Queens et a reçu son premier rôle au cinéma en dansant aux côtés de John Travolta dans le drame disco de 1977, « Saturday Night Fever ».

« Travolta était une danseuse incroyable, et je ne savais vraiment pas comment faire l’agitation », a déclaré Drescher dans une interview de la série BUILD. « Je n’avais pas besoin de savoir danser quand tu danses avec Travolta. »

Elle a dit à Studio 10 : « C’était une merveilleuse opportunité pour moi. Je vivais toujours à la maison avec mes parents, et j’ai eu ce petit rôle et ça a commencé à faire boule de neige. »

Des années plus tard, Drescher a rencontré Travolta sur le tapis rouge des Golden Globes et a interrompu l’une de ses interviews en lui demandant sa ligne emblématique de « Saturday Night Fever ».

« J’ai dit : ‘Êtes-vous aussi bon au lit que sur la piste de danse ?’ La mâchoire de sa femme est tombée parce qu’elle ne savait pas ce que je disais, mais il savait », a-t-elle déclaré à propos d’une rencontre hilarante avec la défunte épouse de John, Kelly Preston.

Un an après ses débuts à l’écran, elle a épousé son amoureux du lycée, Peter Jacobson.

Drescher a gardé le cap avec le jeu d’acteur et a trouvé le succès avec des rôles dans « American Hot Wax », « This is Spinal Tap », « The Big Picture », « Silver Spoons » et « Princesses ».

Lors d’un voyage de shopping à Londres avec la fille de Twiggy, Drescher a été inspiré pour créer une sitcom sur la réalité absurde d’une femme du Queens donnant des conseils aux adolescents de la haute société. Puis, une rencontre fortuite avec le président de CBS lors d’un voyage en avion a aidé sa vision à prendre vie.

« C’est une vraie pensionnaire britannique, et j’étais comme un taureau dans un magasin de porcelaine autour d’elle », a déclaré Drescher au Hollywood Reporter. « Elle a dit : ‘Fran, je porte de nouvelles chaussures et j’ai mal aux pieds.’ J’ai dit : ‘Eh bien, marche sur leur dos, chérie.’

Drescher et Jacobson ont créé « The Nanny » en 1993, qui se concentrait sur une « fille flashy de Flushing » qui a été embauchée pour surveiller les trois enfants du producteur britannique de Broadway Max Sheffield après s’être rencontrés à sa porte lors de sa tentative infructueuse de vente à domicile.

La sitcom primée aux Emmy Awards a duré six ans et est également devenue un énorme succès à l’échelle internationale. L’émission a été diffusée dans 90 pays et était l’émission la mieux notée en Australie.

Le personnage de Drescher, une femme juive du Queens, a créé des défis pour le réseau à l’époque.

La co-productrice exécutive Prudence Fraser a déclaré au Hollywood Reporter : « La mission lors de l’écriture pour Fran est de prendre ce personnage hystérique, de la garder drôle et adorable et au centre des choses. Il n’a jamais été question de savoir qui Fran devrait être. Fran, en tant qu’actrice, sait exactement qui elle est et à quel point elle est drôle. «

« Nous avons veillé à ce que le personnage de Fran, bien que croustillant et rapide dans ses réponses, reste chaleureux, aimant et adorable », a déclaré Robert Sternin. « Bobbie Fleckman, le personnage que Fran a joué dans » Spinal Tap « , par exemple, était un personnage scandaleux et énervé, mais n’avait pas nécessairement la chaleur nécessaire pour être au centre de la sitcom. »

Peu de temps après la fin de « The Nanny », Drescher a été confronté à quelques nouveaux défis.

Elle a divorcé de Jacobson en 1999, mais le couple a continué à travailler ensemble sur des activités créatives. En 2014, ensemble dans « The Oprah Winfrey Show », ils ont révélé son cheminement vers le coming out en tant qu’homme gay.

Drescher a reçu un diagnostic de cancer de l’utérus en 2000.

Elle a écrit son deuxième mémoire, « Cancer Schmancer », en 2002, qui détaillait son parcours médical.

« L’une des choses les plus importantes que j’ai apprises est que mon histoire n’était pas unique, ce qui m’a vraiment époustouflé », a-t-elle déclaré dans une interview en 2020 avec HealthyWomen.

« J’ai écrit le livre pour que les autres ne passent pas par ce que j’ai fait. J’ai très vite réalisé que mon expérience est vraiment assez courante et se produit souvent. Il est devenu clair que le livre n’était pas la fin, mais juste le début de ce qui est devenu la mission d’une vie. »

En plus de son livre, elle a fondé une organisation à but non lucratif du même nom, qui fait pression pour une réforme des soins de santé et fournit des ressources médicales aux survivants. Elle a également été envoyée diplomatique publique du Département d’État pour la santé et a aidé le Congrès à adopter la loi sur l’éducation et la sensibilisation au cancer gynécologique en 2007.

C’était en 2021 lorsque le nom de Drescher a été lancé dans la course à la présidence du SAG.

Elle a mené une campagne gagnante contre l’acteur de « Stranger Things » Matthew Modine.

« Les gens voulaient Rosie O’Donnell », a déclaré Drescher à Variety. « Elle a reçu un appel de mon amie Camryn Manheim qui a dit à Rosie : ‘Voulez-vous courir ?’ Elle a dit: « Non, je ne peux pas. J’ai une jeune fille ayant des besoins spéciaux, mais je ne serais même pas bonne pour ça. Je vais vous dire qui serait parfaite pour ça. C’est la femme la plus intelligente que je connaisse. Appelez Fran Drescher. ‘ »

Drescher a utilisé son don de bavardage pour châtier les dirigeants de studios de cinéma il y a une semaine lorsque le syndicat des meilleurs acteurs d’Hollywood a annoncé une grève la semaine dernière.

La grève de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists coïncide avec une autre grève lancée en mai par le Guilde des écrivains d’Amérique.

C’est la première fois que deux grands syndicats hollywoodiens sont en grève en même temps depuis 1960, lorsque Ronald Reagan était le président de la guilde des acteurs.

Avant le début de la grève, Drescher a prononcé un discours passionné au nom de SAG-AFTRA.

« Les employeurs font de Wall Street et de la cupidité leur priorité, et ils oublient les contributeurs essentiels qui font tourner la machine », a déclaré Drescher.

« C’est dégoûtant. Honte à eux. Ils se tiennent du mauvais côté de l’histoire. »

Les dirigeants syndicaux ont voté pour la grève après l’expiration d’un contrat de trois ans et la fin des négociations entre la SAG-AFTRA et l’Alliance des producteurs de films et de télévision, qui représentaient les employeurs, notamment Disney, Netflix, Amazon et d’autres.