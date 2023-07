Prochain rebondissement d’Anupamaa : Malti Devi rompt son silence et libère Anu de son contrat, la vie d’Anupamaa va-t-elle reprendre son cours ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit que Kanta et Bhavesh ont fait leurs valises pour Anupamaa, et tout le monde prie juste pour que cette fois Anupamaa ne s’arrête pas. Eh bien, Anupamaa a atteint le Malti Devi (Apara Mehta) bureau, et une fois de plus Malti Devi a averti Anupamaa de ne jamais penser à reculer, eh bien, c’est une période très difficile pour Anupamaa (Rupali Ganguly) car, en tant que mère, elle doit d’abord s’occuper de sa fille, et d’un autre côté, elle rêve de sa carrière, qu’elle gâchera toujours pour sa famille. De l’autre côté, Choti Anu est très sérieuse, et elle ne veut plus qu’Anupamaa maintenant. Que va faire Anuj ? Le médecin lui dit également de bien vouloir appeler Anupamaa. De l’autre côté, Dimpy (Nishi Saxena) Encore une fois se comporte mal avec Leela Baa. Le monde entier attend ce titre. Anupamaa ira-t-elle enfin en Amérique ou pas ? Attendons de voir ce qui se passe.

Twist à venir

Dans le morceau à venir d’Anupamaa, on voit qu’Anupamaa est prête et garde tout avec elle, et elle arrive à l’aéroport, mais de l’autre côté, Choti Anu devient très sérieuse, et on voit aussi Anuj (Gaurav Khanna) prier Dieu qu’il ne fait rien pour qu’Anupamaa n’aille pas en Amérique. Voyons ce qui se passe. Tout le monde pense que si Choti Anu meurt, alors Anupamaa le regrettera toujours pour toujours.

Dans l’émission Anupamaa, on voit que le dernier morceau est très douloureux pour Anupamaa ainsi que pour les téléspectateurs, car c’est le meilleur et le pire moment d’Anupamaa (Rupali Ganguly) car elle ne doit choisir qu’une seule chose pour sa fille et sa carrière. Eh bien, cette fois, toutes les femmes pensent que ce qui va choisir Anupamaa ? Eh bien, les téléspectateurs pensent qu’elle a choisi Choti Anu parce que ce n’est pas le moment où Anupamaa pense par elle-même. Nous pouvons voir que Dieu fera n’importe quel miracle pour que le concert d’Anupamaa soit annulé. Eh bien, la piste à venir est très intéressante, et les téléspectateurs attendent avec impatience la tournure car ils ne pensent qu’à Anupamaa.

Dans la future piste d’Anupamaa, nous verrons peut-être le dernier moment où Malti Devi (Apara Mehta) a dit à Anupamaa qu’elle avait réussi ses examens cachés, et maintenant elle lui donne le temps de récupérer son choti anu. Eh bien, Malti Devi a également tout dit sur son passé devant Anupamaa. On le verra peut-être cette fois à l’aéroport, tout va être très émouvant puisque finalement Anupamaa n’ira pas en Amérique car il est possible que ce concert ait lieu en Inde. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience les rebondissements.