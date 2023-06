Prochain rebondissement d’Anupamaa : Anuj veut qu’Anupamaa revienne dans sa vie, mais choisira-t-elle sa carrière plutôt que l’amour d’Anuj ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit Samar (Sagar Parek) Dimpy (Nishi Saxena)et Leela (Alpana Buch) devenir très en colère d’entendre la vérité sur Kavya (Madalsa Sharma) grossesse. Mais on voit Vanraj (Sudhanshu Pandey) prend position pour son enfant parce qu’il veut être père, mais à cause d’une situation terrible, Kavya quitte la maison de Shah pendant quelques jours. Plus tard, nous voyons qu’Anuj (Gaurav Khanna)regardé les vieux CD d’Anupamaa,(Rupali Ganguly) et Anuj a raté son Anupamaa. Aussi, Maya (Chavi Pandey) est venu se battre avec Anuj et a de nouveau paniqué, mais Anuj a essayé de la calmer, et nous voyons que Maya a des sentiments étranges sur la façon dont Anupamaa est devenue si calme, mais Anuj dit clairement à Maya qu’il attendra Anupamaa. Maya comprendra-t-elle ou non l’amour d’Anuj pour Anupamaa ? Attendons de voir s’ils se réuniront un jour ou non.

Anupamaa fait face à une situation difficile