Prochain rebondissement d’Anupamaa : Anuj doute à nouveau d’Anupamaa ; que fera-t-elle pour prouver son amour?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, il va être très émouvant de voir leurs téléspectateurs alors que nous voyons Anupamaa faire face à une situation très difficile où elle se sent coupable qu’à cause d’elle, Maya Chavi Pandey) va bien mourir. Choti Anou (Asmi Déo)est aussi très sérieux. Un médecin a dit que si cela continue, Choti Anu mourra. Eh bien, Anuj (Gaurav Khanna) a dit à tout le monde la raison de la mort de Maya. Quand Choti Anu apprend la vérité qu’à cause d’Anupamaa, Maya Ma va mourir, comment peut-elle réagir ? Pardonnera-t-elle à Anupamaa ? Voyons ce que l’avenir décide pour Anupamaa. De l’autre côté, on voit Vanraj s’occuper de Kavya (Madalsa Sharma). De l’autre côté, Malti Devi sera également très tendue sur ce que fera Anupamaa. Le monde entier attend la décision d’Anupamaa. Va-t-il tout quitter et quitter Choti Anu et Anuj ?

Twist à venir

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons qu’elle se rend à Kapadia Mension et s’occupe de Choti Anu, et Malti Devi (Apara Mehta) appelle Anupamaa, et Anuj (Gaurav Khanna) déconnecte l’appel. Eh bien, nous verrons peut-être encore une fois qu’Anuj empêche Anupamaa d’aller en Amérique. Eh bien, ce concert est très important pour Malti Devi ; elle a aussi le sentiment qu’Anupamaa n’ira pas en Amérique à cause de son Choti. Malti Devi pense que si Anupamaa (Rupali Ganguly) ruine sa carrière, elle ne l’épargnera pas. Le morceau à venir d’Anupamaa va être super intéressant parce qu’une mère choisit toujours son enfant en premier, et il est possible qu’Anupamaa choisisse aussi son choti. Voyons ce qui s’est passé dans le spectacle d’Anupamaa.

L’émission Anupamaa attire à nouveau l’attention de leurs téléspectateurs car elle s’accompagne de rebondissements amusants. Nous voyons qu’Anuj revient à nouveau sur sa piste passée. Il veut à nouveau qu’Anupamaa ne puisse pas aller en Amérique car son enfant a besoin d’elle. Comme nous pouvons le voir, une fois qu’Anuj a soulevé la question de l’amour d’Anupamaa pour Choti, il a toujours cru qu’Anupamaa aimait le plus son propre enfant. Le moment est venu où Anupamaa doit prouver qu’elle aime sérieusement Choti Anu. Attendons et voyons encore une fois que le malentendu a commencé entre MaAn.

Dans la future piste d’Anupamaa, nous pourrions voir une tournure majeure où Anupamaa décide de ne pas voir derrière et se déplace avec son présent, mais cette fois Anupamaa doit quitter l’Inde et Anuj pour toujours. Eh bien, tout le monde est curieux de connaître la décision d’Anupamaa, mais les téléspectateurs sont tous avec elle dans toutes les situations.